Enver Aysever: Deniz Baykal’ın kendisine yönelik yapılacak komployu o gün bildiğine eminim
21:21 14.02.2023 (güncellendi: 13:22 15.02.2023)
Enver Aysever: Deniz Baykal’ın kendisine yönelik yapılacak komployu o gün bildiğine eminim
Radyo Sputnik’te Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının bugünkü konusu CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ölümüydü. Aysever programda Baykal’ın siyasi yaşamını değerlendirirken, kaset kumpasından bir gün önce yaptığı röportajdan da söz etti.
Enver Aysever Yolcu Yolunda Gerek programında Deniz Baykal’a yapılan kaset kumpasından bir gün önce kendisiyle yaptığı röportajdan söz etti. Aysever, Baykal’ın o gün kendisine yönelik bir operasyon yapılacağından haberdar olduğunu düşündüğünü aktardı.
Aysever programında o geceyi şöyle anlattı:
‘CHP Genel Başkanıyken Deniz Baykal’ın söyleşi verdiği son gazeteci benim. Deniz Baykal o gün bana tedirgin gelmişti açıkçası. Zaten konuşurken hareketli bir konuşma tarzı, biraz tabiri caizse esler veren bir konuşma tarzı var Sayın Baykal’ın. O gün yayından önce, odasında dedi ki ‘Çok tuhaf şeyler olacak Türkiye’de ve büyük siyasi dalgalanmalar olacak’. Bir seçim sürecine girileceği için, ben de böyle bir tabloda kendisine yönelik böyle bir operasyon yapılacağı aklımın uzak köşesinden geçmeyeceği için, Türkiye’de siyasi anlamda bir hareketlilik olacağı kanaatine kapılmıştım. Şimdi düşünüyorum, aslında bundan eminim, ben Deniz Baykal’ın kendisine yönelik yapılacak komployu o gün bildiğine eminim.’
Aysever programında o geceyi şöyle anlattı:
‘CHP Genel Başkanıyken Deniz Baykal’ın söyleşi verdiği son gazeteci benim. Deniz Baykal o gün bana tedirgin gelmişti açıkçası. Zaten konuşurken hareketli bir konuşma tarzı, biraz tabiri caizse esler veren bir konuşma tarzı var Sayın Baykal’ın. O gün yayından önce, odasında dedi ki ‘Çok tuhaf şeyler olacak Türkiye’de ve büyük siyasi dalgalanmalar olacak’. Bir seçim sürecine girileceği için, ben de böyle bir tabloda kendisine yönelik böyle bir operasyon yapılacağı aklımın uzak köşesinden geçmeyeceği için, Türkiye’de siyasi anlamda bir hareketlilik olacağı kanaatine kapılmıştım. Şimdi düşünüyorum, aslında bundan eminim, ben Deniz Baykal’ın kendisine yönelik yapılacak komployu o gün bildiğine eminim.’
Kaset kumpası neydi
2010 yılının Mayıs ayında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın gizli çekilmiş görüntüleri internet sitesinde yayımlandı. Bu görüntüler sonrasında Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti.
Baykal’a kurulan kaset kumpasına ilişkin soruşturmada, 120 sanık hakkında 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verildi. Sanıklardan Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklardan Yener Dönmez'e 21 yıl, Fatih Ünel'e de 13 yıl hapis cezası verildi.
Fetullah Gülen, Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır’ın da bulunduğu 46 firari sanığın dosyası ayrıldı. 3 sanığın dosyasını tefrik eden heyet, 2 sanık hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararı verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklardan 14'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.