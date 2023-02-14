https://sputniknews.com.tr/20230214/e-nabiza-kullanicilarin-ulasamadigi-yakinlarina-ait-fotograflari-yukleme-ozelligi-eklendi-1067037940.html
e-Nabız'a kullanıcıların ulaşamadığı yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi
e-Nabız'a kullanıcıların ulaşamadığı yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi
e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T19:04+0300
2023-02-14T19:04+0300
2023-02-14T19:04+0300
e-nabız
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.
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e-nabız, deprem
e-Nabız'a kullanıcıların ulaşamadığı yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi
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e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.
e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.
Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.