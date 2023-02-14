https://sputniknews.com.tr/20230214/dun-biraktigini-aciklamisti-emre-colak-futbola-geri-dondugunu-duyurdu-1067035854.html

Dün bıraktığını açıklamıştı: Emre Çolak 1 gün sonra futbola geri döndüğünü duyurdu

Dün bıraktığını açıklamıştı: Emre Çolak 1 gün sonra futbola geri döndüğünü duyurdu

Dün sosyal medya hesabından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran Emre Çolak, bugün yaptığı yeni paylaşımla tekrar futbol oynayacağını açıkladı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T17:30+0300

2023-02-14T17:30+0300

2023-02-14T17:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

emre çolak

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İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'e transfer olan ve dün, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla futbola geri döndüğünü duyurdu.Tecrübeli futbolcu, mesajında, “Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230213/gecen-ay-cf-intercity-ile-sozlesme-imzalayan-emre-colak-futbolu-biraktigini-acikladi-olum-var-1066949537.html

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emre çolak