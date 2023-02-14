https://sputniknews.com.tr/20230214/dun-biraktigini-aciklamisti-emre-colak-futbola-geri-dondugunu-duyurdu-1067035854.html
Dün bıraktığını açıklamıştı: Emre Çolak 1 gün sonra futbola geri döndüğünü duyurdu
Dün bıraktığını açıklamıştı: Emre Çolak 1 gün sonra futbola geri döndüğünü duyurdu
Dün sosyal medya hesabından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran Emre Çolak, bugün yaptığı yeni paylaşımla tekrar futbol oynayacağını açıkladı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T17:30+0300
2023-02-14T17:30+0300
2023-02-14T17:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emre çolak
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İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'e transfer olan ve dün, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla futbola geri döndüğünü duyurdu.Tecrübeli futbolcu, mesajında, “Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/gecen-ay-cf-intercity-ile-sozlesme-imzalayan-emre-colak-futbolu-biraktigini-acikladi-olum-var-1066949537.html
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emre çolak
Dün bıraktığını açıklamıştı: Emre Çolak 1 gün sonra futbola geri döndüğünü duyurdu
17:30 14.02.2023 (güncellendi: 17:38 14.02.2023) Abone ol
Dün sosyal medya hesabından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran Emre Çolak, bugün yaptığı yeni paylaşımla tekrar futbol oynayacağını açıkladı.
İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'e transfer olan ve dün, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla futbola geri döndüğünü duyurdu.
Tecrübeli futbolcu, mesajında, “Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım” ifadelerini kullandı.