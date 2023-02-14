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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/disisleri-bakanligi-ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-yarin-turkiyeye-ziyaret-gerceklestirecek-1067039033.html
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın yaşanan depremler sonrası 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T19:46+0300
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ararat mirzoyan
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı, 'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Ülkemizi Ziyareti Hakkında' başlıklı bir açıklama yayımladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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ararat mirzoyan, deprem, ziyaret
ararat mirzoyan, deprem, ziyaret

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

19:46 14.02.2023 (güncellendi: 19:49 14.02.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın yaşanan depremler sonrası 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, 'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Ülkemizi Ziyareti Hakkında' başlıklı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan Mirzoyan, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmelerin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman’ı ziyaret edecektir."
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