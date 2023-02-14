https://sputniknews.com.tr/20230214/depremzedeler-icin-enfeksiyon-uyarisi-oksuruk-ve-atesle-seyreden-depremzedelerimiz-geliyor-1067010653.html

Depremzedeler için enfeksiyon uyarısı: 'Öksürük ve ateşle seyreden hastalar geliyor'

Depremzedeler için enfeksiyon uyarısı: 'Öksürük ve ateşle seyreden hastalar geliyor'

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde gerçekleşen depremlerden kurtulan vatandaşların büyük bir kısmının soğukta... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T12:25+0300

2023-02-14T12:25+0300

2023-02-14T12:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

bulaşıcı

bulaşıcı hastalık

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Deprem sonrasında ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar ve zatürre ile ilgili uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, binlerce vatandaşın kış mevsiminde dışarda kaldığını belirterek depremzedelerde solunum yolu enfeksiyonları çok fazla olduğunu ifade etti.'Bir an önce yaralarımızı sarmaya başlayalım'Şikayeti olan depremzedelerin en kısa zaman içinde sağlık kuruluşunda tedavi olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Ülke olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. 10 milyondan fazla insanı etkileyen dünyanın en büyük afetlerinden biri ile karşı karşıyayız. Bunun getirdiği travmalar var. Bu 1999 yılından çok farklı bir deprem. Hem şiddet hem de coğrafya olarak çok daha farklı. Artık acılarımızı paylaşma zamanıdır. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için çalışacağız. 1999 depremi yaz ayında meydana gelmişti. Şimdi neredeyse kış ayının en soğuk zamanlarında bu deprem yaşandı. Depremden kurtulanların büyük bir kısmı soğukta, açık havada yaşamak zorunda kaldı. Bir kısmı da toplu yerlerde yaşamaya başladı. Özellikle depremden kurtulan vatandaşlarımız da bu soğuk havanın etkisiyle, geceyi soğukta geçirmeleri nedeniyle bronşit dediğimiz solunum yolu enfeksiyonları çok fazla var. Çok fazla ateşi olan çocuklarımız var. Öksürük ve ateşle seyreden depremzedelerimiz geliyor. Vatandaşlarımızın yarısı açık havada soğukta yaşıyorlar. Yarısı da toplu yerlerde yaşıyor. Toplu yerlerde yaşayanlarda ise viral enfeksiyonlar sık olarak görülebilir. Şikayeti olan depremzedelerin en kısa zaman doktorlara gitmesini öneriyoruz. Bundan sonra daha büyük felaketler bizi beklemesin ve bir an önce yaralarımızı sarmaya başlayalım” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230214/9-gunde-gelen-mucizeler-1067008892.html

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deprem, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık