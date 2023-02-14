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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/depremzede-otellerine-konaklama-vergisi-ve-kdv-kesilmeyecek-1067006937.html
Depremzede otellerine konaklama vergisi ve KDV kesilmeyecek
Depremzede otellerine konaklama vergisi ve KDV kesilmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için konaklama vergisi ve KDV kesintisi... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T11:45+0300
2023-02-14T11:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
otel
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Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergisel sonuçları konusunda tereddüt oluşturulan hususlara açıklık getirmek üzere sirküler yayımladı. Kanuna göre, mükelleflerin sattıkları her türlü mal ve hizmet için fatura düzenlemek zorunda olduğu hatırlatılan sirkülerde, normalde işletme sahipleri ile yakınlarına, personeline veya üçüncü kişilere bedelsiz verilen konaklama hizmetleri için emsal bedel üzerinden konaklama vergisi ve katma değer vergisi tahsil edilmesi gerektiği belirtildi.Ancak, mevzuat böyle olmakla birlikte depremzedeleri misafir eden tesisler için kolaylık sağlandı. Sirkülerde, il AFAD müdürlükleri koordinasyonunda ilgili konaklama tesislerince depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin afetin getirdiği olağanüstü şartlardan dolayı bir zorunluluk gereği bedelsiz verileceği anlaşıldığından, bu hizmetlerde emsal bedelin sıfır olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturaların açıklama kısmına “6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri” ibaresi yazılacak. Barınma hizmet bedeli de “sıfır” olarak gösterilecek.Bu hizmetler için konaklama vergisi ve katma değer vergisi hesaplanmayacak. Depremzedelere barınma hizmeti veren işletmelerce yapılan harcamalar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacak.
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deprem, otel
deprem, otel

Depremzede otellerine konaklama vergisi ve KDV kesilmeyecek

11:45 14.02.2023
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTUDoğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için konaklama vergisi ve KDV kesintisi yapılmayacağını açıkladı. Turizm tesislerinde depremzedelerin barınmaları için yapılan harcamalar da gider olarak gösterilebilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergisel sonuçları konusunda tereddüt oluşturulan hususlara açıklık getirmek üzere sirküler yayımladı. Kanuna göre, mükelleflerin sattıkları her türlü mal ve hizmet için fatura düzenlemek zorunda olduğu hatırlatılan sirkülerde, normalde işletme sahipleri ile yakınlarına, personeline veya üçüncü kişilere bedelsiz verilen konaklama hizmetleri için emsal bedel üzerinden konaklama vergisi ve katma değer vergisi tahsil edilmesi gerektiği belirtildi.
Ancak, mevzuat böyle olmakla birlikte depremzedeleri misafir eden tesisler için kolaylık sağlandı. Sirkülerde, il AFAD müdürlükleri koordinasyonunda ilgili konaklama tesislerince depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin afetin getirdiği olağanüstü şartlardan dolayı bir zorunluluk gereği bedelsiz verileceği anlaşıldığından, bu hizmetlerde emsal bedelin sıfır olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturaların açıklama kısmına “6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri” ibaresi yazılacak. Barınma hizmet bedeli de “sıfır” olarak gösterilecek.
Bu hizmetler için konaklama vergisi ve katma değer vergisi hesaplanmayacak. Depremzedelere barınma hizmeti veren işletmelerce yapılan harcamalar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacak.
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