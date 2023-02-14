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Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:32+0300
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kahramanmaraş, fotoğraf, фото, almanya, deprem
kahramanmaraş, fotoğraf, фото, almanya, deprem

Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı

13:32 14.02.2023 (güncellendi: 13:39 14.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.
© AAInternational Search and Rescue (ISAR) ile Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı`nda Türkiye`nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya`nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı.
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
International Search and Rescue (ISAR) ile Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı`nda Türkiye`nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya`nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı.
© AAEnkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce giden ve Hatay`ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce giden ve Hatay`ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
© AAGeri dönen ekipte yer alan Lankers, "Hava soğuk insanlar battaniyelerin altında soğuktan korunmaya çalışıyor. O insanlara saygı duyuyorum. Herkes ailelerini sevdiklerini enkaz altından kurtarmak için çalıştılar. Biz de onlara küçük bir yardımda bulunduk. Çok güçlü insanlar" dedi.
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Geri dönen ekipte yer alan Lankers, "Hava soğuk insanlar battaniyelerin altında soğuktan korunmaya çalışıyor. O insanlara saygı duyuyorum. Herkes ailelerini sevdiklerini enkaz altından kurtarmak için çalıştılar. Biz de onlara küçük bir yardımda bulunduk. Çok güçlü insanlar" dedi.
© AASöz konusu kurtarma operasyonu televizyonlarda yayınlanmış ve kurtarma ekibinden doktor Daniel Lankers`in, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" sözleri hafızalarda kalmıştı.
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Söz konusu kurtarma operasyonu televizyonlarda yayınlanmış ve kurtarma ekibinden doktor Daniel Lankers`in, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" sözleri hafızalarda kalmıştı.
© AAYaklaşık 50 saat süren operasyonla çöken binanın altından çıkarılan 40 yaşındaki bir kadının ise ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Yaklaşık 50 saat süren operasyonla çöken binanın altından çıkarılan 40 yaşındaki bir kadının ise ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.
© AAYardım ekiplerinin görev yaptığı bölgede 4 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıkları belirtildi.
Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Yardım ekiplerinin görev yaptığı bölgede 4 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıkları belirtildi.
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