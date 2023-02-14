Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı

© AA Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce giden ve Hatay`ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.