Depremde görev alan arama kurtarma ekipleri ülkesinde çiçeklerle karşılandı

© AAInternational Search and Rescue (ISAR) ile Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı`nda Türkiye`nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya`nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı.
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© AA
International Search and Rescue (ISAR) ile Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı`nda Türkiye`nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya`nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı.
© AAEnkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce giden ve Hatay`ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
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© AA
Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce giden ve Hatay`ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
© AAGeri dönen ekipte yer alan Lankers, "Hava soğuk insanlar battaniyelerin altında soğuktan korunmaya çalışıyor. O insanlara saygı duyuyorum. Herkes ailelerini sevdiklerini enkaz altından kurtarmak için çalıştılar. Biz de onlara küçük bir yardımda bulunduk. Çok güçlü insanlar" dedi.
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© AA
Geri dönen ekipte yer alan Lankers, "Hava soğuk insanlar battaniyelerin altında soğuktan korunmaya çalışıyor. O insanlara saygı duyuyorum. Herkes ailelerini sevdiklerini enkaz altından kurtarmak için çalıştılar. Biz de onlara küçük bir yardımda bulunduk. Çok güçlü insanlar" dedi.
© AASöz konusu kurtarma operasyonu televizyonlarda yayınlanmış ve kurtarma ekibinden doktor Daniel Lankers`in, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" sözleri hafızalarda kalmıştı.
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© AA
Söz konusu kurtarma operasyonu televizyonlarda yayınlanmış ve kurtarma ekibinden doktor Daniel Lankers`in, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" sözleri hafızalarda kalmıştı.
© AAYaklaşık 50 saat süren operasyonla çöken binanın altından çıkarılan 40 yaşındaki bir kadının ise ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.
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© AA
Yaklaşık 50 saat süren operasyonla çöken binanın altından çıkarılan 40 yaşındaki bir kadının ise ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.
© AAYardım ekiplerinin görev yaptığı bölgede 4 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıkları belirtildi.
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© AA
Yardım ekiplerinin görev yaptığı bölgede 4 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıkları belirtildi.