Nemrut Dağı'nda bulunan 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' depremde yıkıldı

© AA Tümülüsün kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun üzerinde, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike’nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.