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Nemrut Dağı'nda bulunan 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' depremde yıkıldı
Nemrut Dağı'nda bulunan 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' depremde yıkıldı
Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde bulunan tokalaşma sütunu deprem nedeniyle yıkıldı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, adıyaman, фото, deprem, tarihi eser
fotoğraf, adıyaman, фото, deprem, tarihi eser

Nemrut Dağı'nda bulunan 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' depremde yıkıldı

13:47 14.02.2023 (güncellendi: 13:51 14.02.2023)
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Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde bulunan tokalaşma sütunu deprem nedeniyle yıkıldı.
© AAKahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler, Adıyaman’daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi.
Depremde 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' yıkıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler, Adıyaman’daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi.
© AANemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma sütunu depremden etkilenerek yıkıldı.
Depremde 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' yıkıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma sütunu depremden etkilenerek yıkıldı.
© AA10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.
Depremde 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' yıkıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.
© AAKommagene Kralı I. Antiochos’un oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ 36-20), kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu.
Depremde 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' yıkıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kommagene Kralı I. Antiochos’un oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ 36-20), kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu.
© AATümülüsün kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun üzerinde, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike’nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.
Depremde 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' yıkıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Tümülüsün kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun üzerinde, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike’nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.
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