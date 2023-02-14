Nemrut Dağı'nda bulunan 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' depremde yıkıldı

© AAKahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler, Adıyaman’daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi.
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© AA
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler, Adıyaman’daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi.
© AANemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma sütunu depremden etkilenerek yıkıldı.
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© AA
Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma sütunu depremden etkilenerek yıkıldı.
© AA10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.
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© AA
10 metre yüksekliğindeki sütun üzerinde Grekçe yazıtlar yer alıyordu.
© AAKommagene Kralı I. Antiochos’un oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ 36-20), kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu.
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© AA
Kommagene Kralı I. Antiochos’un oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ 36-20), kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu.
© AATümülüsün kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun üzerinde, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike’nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.
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© AA
Tümülüsün kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun üzerinde, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike’nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.