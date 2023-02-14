https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-bolgesine-gida-tasiyor-denildi-53-milyon-kacak-sigara-bulundu-1067022516.html

'Deprem bölgesine gıda taşıyor' denildi, 5.3 milyon kaçak sigara bulundu

'Deprem bölgesine gıda taşıyor' denildi, 5.3 milyon kaçak sigara bulundu

Konya'da, deprem bölgesine gıda kolisi taşıdığı belirtilen TIR'ın dorsesinde 5.3 milyon kaçak sigara ele geçirildiği aktarıldı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T14:38+0300

2023-02-14T14:38+0300

2023-02-14T14:38+0300

kaçak

sigara

konya

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgelerine yönelik yardımlar da, yardım adı altında yapılan dolandırıcılık da devam ediyor.Konya'da gıda kolisi taşıdığı belirtilen TIR'ın dorsesinde 5.3 milyon kaçak sigara ele geçirildiği aktarıldı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana çevre yolunda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.Yapılan aramada, gıda olduğu belirtilen kolilerin içerisinde 5,3 milyon kaçak sigara ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

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