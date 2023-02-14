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https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-bolgesinde-ve-yurt-genelinde-hava-durumu-yogun-kar-yagisi-bekleniyor-1066999352.html
Deprem bölgesinde ve yurt genelinde hava durumu: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Deprem bölgesinde ve yurt genelinde hava durumu: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bzı bölgelerde yoğun kar yağışı beklenirken çığ tehlikesine... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T08:18+0300
2023-02-14T08:18+0300
türkiye
hava
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
deprem
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Deprem bölgesindeki illerde hava durumuK.MARAŞ °C, 8°CAz bulutluHATAY °C, 10°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 13°CAz bulutluDİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 1°CParçalı ve az bulutluMarmaraParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluKOCAELİ °C, 9°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 4°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 11°CAz bulutluİZMİR °C, 13°CAz bulutluKÜTAHYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 13°CAz bulutluANTALYA °C, 15°CAz bulutluHATAY °C, 10°CAz bulutluK.MARAŞ °C, 8°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluKONYA °C, 1°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, -5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -5°C, 3°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE -5°C, 5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KASTAMONU -5°C, 4°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ZONGULDAK -2°C, 6°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlıSAMSUN °C, 6°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlıTOKAT °C, 0°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kar yağışlıTRABZON °C, 6°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 2°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, -9°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 1°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 6°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve az bulutlu
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hava, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem
hava, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem

Deprem bölgesinde ve yurt genelinde hava durumu: Yoğun kar yağışı bekleniyor

08:18 14.02.2023
© İHADiyarbakır, kar yağışı
Diyarbakır, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bzı bölgelerde yoğun kar yağışı beklenirken çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Deprem bölgesindeki illerde hava durumu

K.MARAŞ °C, 8°C
Az bulutlu
HATAY °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 13°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu
HATAY °C, 10°C
Az bulutlu
K.MARAŞ °C, 8°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -5°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK -2°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
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