https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-bolgesinde-ve-yurt-genelinde-hava-durumu-yogun-kar-yagisi-bekleniyor-1066999352.html

Deprem bölgesinde ve yurt genelinde hava durumu: Yoğun kar yağışı bekleniyor

Deprem bölgesinde ve yurt genelinde hava durumu: Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bzı bölgelerde yoğun kar yağışı beklenirken çığ tehlikesine... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T08:18+0300

2023-02-14T08:18+0300

2023-02-14T08:18+0300

türkiye

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

deprem

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Deprem bölgesindeki illerde hava durumuK.MARAŞ °C, 8°CAz bulutluHATAY °C, 10°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 13°CAz bulutluDİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 1°CParçalı ve az bulutluMarmaraParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluKOCAELİ °C, 9°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 4°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 11°CAz bulutluİZMİR °C, 13°CAz bulutluKÜTAHYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 13°CAz bulutluANTALYA °C, 15°CAz bulutluHATAY °C, 10°CAz bulutluK.MARAŞ °C, 8°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluKONYA °C, 1°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, -5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -5°C, 3°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE -5°C, 5°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KASTAMONU -5°C, 4°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ZONGULDAK -2°C, 6°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlıSAMSUN °C, 6°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlıTOKAT °C, 0°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kar yağışlıTRABZON °C, 6°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 2°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, -9°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 1°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 6°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 7°CParçalı ve az bulutlu

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hava, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem