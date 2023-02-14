https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogandan-dunya-hukumet-zirvesine-video-mesaj-1067010964.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enkaz altından sağ çıkarılan insanımızın sayısı 8 binin üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enkaz altından sağ çıkarılan insanımızın sayısı 8 binin üzerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükûmet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ çıkardığı insan sayısının 8... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T12:35+0300

2023-02-14T12:35+0300

2023-02-14T12:51+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gerek zirvenin gerekse zirve sırasında yapılacak istişarelerin, dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Video mesaj marifetiyle de olsa zirve katılımcılarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Esasen, bizzat aranızda olmayı planlamıştım. Ancak 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle buna muvaffak olamadık." dedi.Türkiye'nin, 6 Şubat Pazartesi günü üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:'Bu felaketin yaralarını milletimizle el ele vererek en kısa sürede saracağız'Erdoğan, depremin ilk anlarından itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettiklerini, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm durumu ilan edildiğini vurgulayarak, deprem bölgesinde olağanüstü hal uygulamasını başlattıklarını anlattı.Devletin ilgili kurumlarının yanında sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin, afetzedelere yardım etmek için yoğun çaba harcadığını dile getiren Erdoğan, "Bir taraftan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da çadır, konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, zirveye ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:'Bölgede ve ötesinde refah ve güvenlik kuşağı tesis etmek amacıyla yoğun çaba harcıyoruz'Erdoğan, dünyanın doğal afetler, iklim değişikliği, göç, savaşlar gibi meydan okumalarla karşı karşıya bulunduğunu hatırlattı.Tedarik zincirlerindeki bozulma, iklim değişikliği kaynaklı felaketler, Ukrayna krizi, gıda ve enerji krizi, yüksek küresel enflasyon gibi nedenlerle dünya ekonomisinin ve kalkınma çabalarının zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "En az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında elde edilen kazanımlar aşınıyor. 2030 gündemine ulaşma imkanı azalıyor. Tüm bu sınamalar karşısında küresel yönetişim ve yakın işbirliği, dünyamızın geleceği bakımından belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye olarak, Cumhuriyet'in 100. yılının idrak edildiği 2023 yılında, bölgede ve ötesinde bir refah ve güvenlik kuşağı tesis etmek amacıyla yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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türkiye, recep tayyip erdoğan