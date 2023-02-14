https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogan-mucadelemizi-hep-birlikte-sonuna-kadar-verecegiz-1067029687.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:56+0300
2023-02-14T15:56+0300
2023-02-14T16:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Hedefimiz 1 yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa etmek. Dolaştığım 10 ilde vatandaşlarımın ilk söylediği şey bu. 'Benim konutlarım ne olacak?' Bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkacak, hiç endişemiz yok."
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
recep tayyip erdoğan, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz
15:56 14.02.2023 (güncellendi: 16:15 14.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Hedefimiz 1 yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa etmek. Dolaştığım 10 ilde vatandaşlarımın ilk söylediği şey bu. 'Benim konutlarım ne olacak?'
Bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkacak, hiç endişemiz yok."