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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogan-mucadelemizi-hep-birlikte-sonuna-kadar-verecegiz-1067029687.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:56+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Hedefimiz 1 yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa etmek. Dolaştığım 10 ilde vatandaşlarımın ilk söylediği şey bu. 'Benim konutlarım ne olacak?' Bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkacak, hiç endişemiz yok."
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recep tayyip erdoğan, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
recep tayyip erdoğan, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz

15:56 14.02.2023 (güncellendi: 16:15 14.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Hedefimiz 1 yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa etmek. Dolaştığım 10 ilde vatandaşlarımın ilk söylediği şey bu. 'Benim konutlarım ne olacak?'
Bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkacak, hiç endişemiz yok."
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