https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogan-mucadelemizi-hep-birlikte-sonuna-kadar-verecegiz-1067029687.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T15:56+0300

2023-02-14T15:56+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Hedefimiz 1 yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa etmek. Dolaştığım 10 ilde vatandaşlarımın ilk söylediği şey bu. 'Benim konutlarım ne olacak?' Bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkacak, hiç endişemiz yok."

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2023

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)