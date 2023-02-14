https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogan-ikby-baskani-barzani-ile-gorustu-1067042079.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T21:34+0300
2023-02-14T21:34+0300
2023-02-14T21:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
neçirvan barzani
afad
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, neçirvan barzani, afad
recep tayyip erdoğan, neçirvan barzani, afad
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.