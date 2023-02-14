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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T21:34+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
neçirvan barzani
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, neçirvan barzani, afad
recep tayyip erdoğan, neçirvan barzani, afad

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

21:34 14.02.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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