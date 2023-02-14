Çavuşoğlu: Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu

İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu. İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu.

Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar. Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar.

Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye İsrail'in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye İsrail'in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum.

İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz. İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz.