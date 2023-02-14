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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/cavusoglu-turkiyeye-ilk-destek-gonderen-ulkelerden-bir-israil-oldu-1067005240.html
Çavuşoğlu: Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu
Çavuşoğlu: Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu. 450... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T11:06+0300
2023-02-14T11:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
israil
türkiye
deprem
eli cohen
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230214/israil-disisleri-bakanindan-turkiyeye-deprem-nedeniyle-taziye-ziyareti-1067004158.html
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israil, türkiye, deprem, eli cohen, mevlüt çavuşoğlu
israil, türkiye, deprem, eli cohen, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu

11:06 14.02.2023 (güncellendi: 11:19 14.02.2023)
© Fotoğraf : Türkiye Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Fotoğraf : Türkiye Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu. 450 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi geldi" dedi. Cohen ise, "Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden bir İsrail oldu.
450 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi geldi. Sahada en büyük ekiplerden biriydi. Arama kurtarma ekibi 19 kişiyi kurtardı.
İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Büyükelçilerimiz çalışıyorlar. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarımız sürecek.
Ramazan ayında gerilimin tırmanmaması gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması önemli. Bu tüm dünya için ve İsrail'in kendisi için hassas.
Artık bölgede barış olsun istiyoruz. Bölgemizin istikrarı, ekonomik kalkınma ve huzur için çalışmaya devam etmemiz lazım.
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:
İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu.
Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar.
Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye İsrail'in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum.
İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz.
Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail'den Türkiye'ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. 3 havayolu şirketimiz bu uçuşlara başlıyor.
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye deprem nedeniyle taziye ziyareti
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