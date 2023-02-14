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https://sputniknews.com.tr/20230214/canakkalede-deniz-20-metre-cekildi-1067014400.html
Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi
Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi
Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:12+0300
2023-02-14T13:12+0300
yaşam
türkiye
çanakkale
deniz
çekilme
denizde çekilme
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Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi. Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı. Vatandaşlar bu mevsimde bölgede gel git olayının yaşandığını ifade etti.Dardanos'ta yaşayan çocuklarını ziyarete gelen Süleyman Ünal, "Her sene bu mevsimde oluyormuş. Buradaki bir arkadaş bu mevsimde çekiliyor dedi. Deniz 20 metreyi geçkin çekilmiş. Bu sene biraz daha fazla gibi geldi bana" dedi.
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türkiye, çanakkale, deniz, çekilme, denizde çekilme
türkiye, çanakkale, deniz, çekilme, denizde çekilme

Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi

13:12 14.02.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZÇanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.
Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ
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Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.
Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi. Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi.
Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu.
Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı. Vatandaşlar bu mevsimde bölgede gel git olayının yaşandığını ifade etti.
Dardanos'ta yaşayan çocuklarını ziyarete gelen Süleyman Ünal, "Her sene bu mevsimde oluyormuş. Buradaki bir arkadaş bu mevsimde çekiliyor dedi. Deniz 20 metreyi geçkin çekilmiş. Bu sene biraz daha fazla gibi geldi bana" dedi.
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