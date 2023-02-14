https://sputniknews.com.tr/20230214/canakkalede-deniz-20-metre-cekildi-1067014400.html

Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi

Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi

Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T13:12+0300

2023-02-14T13:12+0300

2023-02-14T13:12+0300

yaşam

türkiye

çanakkale

deniz

çekilme

denizde çekilme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067014254_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_086a6401555579e1cf3b71cb0cdb64be.jpg

Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi. Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı. Vatandaşlar bu mevsimde bölgede gel git olayının yaşandığını ifade etti.Dardanos'ta yaşayan çocuklarını ziyarete gelen Süleyman Ünal, "Her sene bu mevsimde oluyormuş. Buradaki bir arkadaş bu mevsimde çekiliyor dedi. Deniz 20 metreyi geçkin çekilmiş. Bu sene biraz daha fazla gibi geldi bana" dedi.

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çanakkale, deniz, çekilme, denizde çekilme