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Borsa ne zaman açılacak?
Borsa ne zaman açılacak?
Borsa İstanbul'da son durum, binlerce hisse sahibi yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Borsa İstanbul'da... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:30+0300
2023-02-14T15:30+0300
ekonomi
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Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.Buna göre; Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 5 gün kapandı. 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.Borsada işlemler durdurulduAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
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borsa, borsa istanbul, bist-100
borsa, borsa istanbul, bist-100

Borsa ne zaman açılacak?

15:30 14.02.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Borsa İstanbul'da son durum, binlerce hisse sahibi yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Borsa İstanbul'da yaşanan yüksek volatilite sonrasında, küçük yatırımcının da korunması amacıyla 5 gün boyunca borsa kapatılmıştı. Peki, borsa ne zaman açılacak, kaç gün kapalı kalacak?
Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

Buna göre; Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 5 gün kapandı. 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.

Borsada işlemler durduruldu

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.

Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
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