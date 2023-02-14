https://sputniknews.com.tr/20230214/bm-suriye-lideri-esad-yardimlarin-ulastirilmasi-icin-2-yeni-sinir-gecisi-acilmasini-kabul-etti-1067002240.html

BM: Suriye lideri Esad, yardımların ulaştırılması için 2 sınır geçişinin açılmasını kabul etti

BM: Suriye lideri Esad, yardımların ulaştırılması için 2 sınır geçişinin açılmasını kabul etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın depremden sonra insani yardımları Türkiye'den geçirmek üzere Suriye'ye Bab es-Seleme ve... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T10:00+0300

2023-02-14T10:00+0300

2023-02-14T10:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

deprem

beşar esad

türkiye

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066693152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4042716c15283c2e305363a42c5fb21b.jpg

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın depremlerin ardından insani yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye'den Suriye'ye iki yeni geçiş noktası açmayı kabul ettiğini duyurdu.Genel Sekreter Guterres, yaptığı yazılı açıklamada "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bugün Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına Bab es-Seleme ve er-Rai geçiş noktalarını, insani yardımların zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla ilk etapta 3 ay süreyle açma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Guterres, depremin bilançosunun ağırlaşmaya devam ettiğini ve 'depremden etkilenen milyonlarca insana gıda, sağlık, beslenme, korunma, barınma, kışlık malzeme ve diğer hayat kurtarıcı malzemelerin ulaştırılmasının son derece acil olduğunu' vurguladı.Guterres, "Bu geçiş noktalarının açılması - insani erişimin kolaylaştırılması, vize onaylarının hızlandırılması ve merkezler arasında seyahatin kolaylaştırılmasıyla birlikte - daha fazla yardımın daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Geçen hafta Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentleri de etkilemiş, yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230214/abd-depremler-sadece-turkiye-ve-suriyeyi-degil-dunyayi-etkiledi-1066997025.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, deprem, beşar esad, türkiye, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)