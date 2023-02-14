https://sputniknews.com.tr/20230214/bm-suriye-lideri-esad-yardimlarin-ulastirilmasi-icin-2-yeni-sinir-gecisi-acilmasini-kabul-etti-1067002240.html
BM: Suriye lideri Esad, yardımların ulaştırılması için 2 sınır geçişinin açılmasını kabul etti
BM: Suriye lideri Esad, yardımların ulaştırılması için 2 sınır geçişinin açılmasını kabul etti
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın depremden sonra insani yardımları Türkiye'den geçirmek üzere Suriye'ye Bab es-Seleme ve... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T10:00+0300
2023-02-14T10:00+0300
2023-02-14T10:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
beşar esad
türkiye
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın depremlerin ardından insani yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye'den Suriye'ye iki yeni geçiş noktası açmayı kabul ettiğini duyurdu.Genel Sekreter Guterres, yaptığı yazılı açıklamada "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bugün Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına Bab es-Seleme ve er-Rai geçiş noktalarını, insani yardımların zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla ilk etapta 3 ay süreyle açma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Guterres, depremin bilançosunun ağırlaşmaya devam ettiğini ve 'depremden etkilenen milyonlarca insana gıda, sağlık, beslenme, korunma, barınma, kışlık malzeme ve diğer hayat kurtarıcı malzemelerin ulaştırılmasının son derece acil olduğunu' vurguladı.Guterres, "Bu geçiş noktalarının açılması - insani erişimin kolaylaştırılması, vize onaylarının hızlandırılması ve merkezler arasında seyahatin kolaylaştırılmasıyla birlikte - daha fazla yardımın daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Geçen hafta Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentleri de etkilemiş, yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230214/abd-depremler-sadece-turkiye-ve-suriyeyi-degil-dunyayi-etkiledi-1066997025.html
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suriye, deprem, beşar esad, türkiye, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
suriye, deprem, beşar esad, türkiye, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
BM: Suriye lideri Esad, yardımların ulaştırılması için 2 sınır geçişinin açılmasını kabul etti
10:00 14.02.2023 (güncellendi: 10:01 14.02.2023) Abone ol
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın depremden sonra insani yardımları Türkiye'den geçirmek üzere Suriye'ye Bab es-Seleme ve er-Rai noktalarını açma kararını memnuniyetle karşıladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın depremlerin ardından insani yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye'den Suriye'ye iki yeni geçiş noktası açmayı kabul ettiğini duyurdu.
Genel Sekreter Guterres, yaptığı yazılı açıklamada "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bugün Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına Bab es-Seleme ve er-Rai geçiş noktalarını, insani yardımların zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla ilk etapta 3 ay süreyle açma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Guterres, depremin bilançosunun ağırlaşmaya devam ettiğini ve 'depremden etkilenen milyonlarca insana gıda, sağlık, beslenme, korunma, barınma, kışlık malzeme ve diğer hayat kurtarıcı malzemelerin ulaştırılmasının son derece acil olduğunu' vurguladı.
Guterres, "Bu geçiş noktalarının açılması - insani erişimin kolaylaştırılması, vize onaylarının hızlandırılması ve merkezler arasında seyahatin kolaylaştırılmasıyla birlikte - daha fazla yardımın daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentleri de etkilemiş, yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.