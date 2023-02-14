https://sputniknews.com.tr/20230214/balon-ve-ufolar-destek-yitiren-bideni-kurtarmaya-yonelik-bir-operasyon-1067095357.html

‘Balon ve UFO’lar destek yitiren Biden’ı kurtarmaya yönelik bir operasyon’

‘Balon ve UFO’lar destek yitiren Biden’ı kurtarmaya yönelik bir operasyon’

Dr. Barış Adıbelli’ye göre ‘casus balon’ tartışmaları ve UFO’lar Biden’ı kurtarmaya yönelik operasyon. Çin balonu enkazından pek sonuç elde edilemediğinin... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T23:08+0300

2023-02-14T23:08+0300

2023-02-16T00:08+0300

eksen

radyo

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çin

balon

joe biden

kanada

ufo

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ABD’nin Montana eyaleti üzerinde seyrederken keşfedilen ve Biden yönetimini alarma geçirilerek 4 Şubat’da 60 bin feet üzerinde düşürülen yüksek irtifa balonunun yarattığı kriz sürerken, Amerikan gündemine bir de ‘uzaylılar’ düştü.Çin’in sivil araştırmalar için kullanılan meteoroloji balonu olduğunu ve sınırlı kontrol bulunmasından ötürü sürüklendiğini belirttiği balon, Biden’ın ‘icabına bakacağız’ açıklaması sonrasında Güney Carolina’da ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 uçağıyla düşürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından da ağırlanacağı Pekin’e planlı ziyaretini iptal ettiren ‘balon’ vakası Washington-Pekin ilişkilerini gerdi. Çin balonun düşürülmesini kınarken, Çinli şirketlerin zararlarının karşılanmasının peşinin bırakılmayacağını duyurdu.ABD göklerindeki ‘Çin balonu’ tartışmalar sürerken bu kez de ‘uzaylılar zuhur etti’. 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tespit edilen, ‘sekizgen’ oldukları söylenen ve Kanada ile ABD’yi ortaklaşa ‘alarma sokan’ tanımlanamayan cisimlerden (UFO) dört tanesinin vurulduğu duyuruldu. Ardından cisimlerden Huron Gölü üzerinde düşürülenin ilk seferinde ıskalandığı açıklandı.Ne ki Pentagon enkazın ‘bulunamadığını’ söylüyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, bunun sebebinin Kuzey Kutbu’na bitişik bölgedeki hava koşulları olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Kirby, cisimlerin Çin’e ait olduğuna dair bir bilgi olmadığını söylerken, Çin’le ‘çatışma aramadıklarını’ da iddia etti.Balon ve uzaylılar teması en başta da ABD’nin Ohio eyaletinde zehirli maddelerle yüklü bir trenin yaptığı kaza ve büyük çevre felaketinin boyutlarının ‘önemsizleştirilmesine’ hizmet etmiş görünüyor.Gelişmeleri Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Bırakın balonu sinek bile uçamaz’Dr. Barış Adıbelli’ye göre, balon tartışmaları ABD Başkanı Joe Biden için bir PR kampanyası. ABD’deki son anketlerin Biden’ın Demokratik Parti’deki desteğini bile yüzde 30’larda gösterdiğine işaret eden Adıbelli, ‘balon’ tartışmalarının Biden’ı kurtarmaya yönelik operasyon olduğu görüşünü dile getirdi. ABD’nin hasas radarlarının Pasifik’te ‘sinek uçurtmayacağını’ belirten Adıbelli, “Çin’den bir balon çıkacak, nasıl Hawaii’deki komutanlığa takılmadan Pasifik’i geçecek” diye sordu:‘Dün de uzaylılar yok dendi’Vurulan Çin balonunun enkazıyla ilgili sorular ve yanıtların gösterilecek fazla bir şey olmadığına işaret ettiğini belirten Adıbelli, hemen arkasından ‘UFO’ların çıkarılmasına dikkat çekti:‘2001 krizi balondan ağırdı, ilişkileri bozmamıştı. Amerika kendi kendine kamuoyuna oynuyor’Adıbelli, balon krizinin Blinken’e Pekin ziyaretinin iptal ettirdiğini belirtirken oysa bu olayın 2001’de Çin’in bir pilotunun öldüğü casus uçak krizinden daha hafif olduğunu vurguladı. Adıbelli o dönem bile ilişkilerin bozulmadığına dikkat çekici. Adıbelli, Çin liderinin Putin’in aralık sonundaki davetine icabeten şubat sonunda Moskova’ya gitme planının ABD için ‘bardağı taşıran damla’ olabileceği görüşünde:‘Amerika ispat edemediği iddialarla Çin’in üzerine geliyor, Singapur ve Filipinler’de girişimleri var’Çin’in ‘balondan iddialarla’ üzerine gelinmesine öfkeli olduğunu belirten Adıbelli’ye göre, ABD bunun dışında Singapur ve Filipinler üzerinden Pekin’e karşı hamleler yapıyor. Adıbelli, ABD’nin Asya’da Japonya’nın fırsatçılığından cesaret alan bir tutum içerisinde olduğunu dile getirdi:‘Rus-Çin ayrılığını başaramadılar’Biden’ın göreve gelmesiyle ‘Çin Görev Gücü’ kurulmasına atıf yapan Adıbelli, ABD’nin olası Rus-Çin ayrılığını başaramadığını ve son gelişmelerin ABD’nin stratejik dengelerini bozduğu değerlendirmesinde bulundu:‘Amerikan kamuoyu artık mizaha vurdu, uzaylılar geliyor diyorlar’ABD’deki iç siyasetteki karışık duruma da işaret eden Adıbelli, “Her zamanki gibi önce Ukrayna’yı yaktılar. Bu yıl da Çin balonları üzerinden Çin’i hedef gösteriyorlar” derken, balon ve UFO’larla karışan meselenin ABD içinde bile ciddiye alınamayacağının altını çizdi:

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2023

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radyo, abd, çin, balon, joe biden, kanada, ufo