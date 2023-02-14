https://sputniknews.com.tr/20230214/bakan-yanik-256-bin-605-vatandasimiza-psikososyal-destek-sagladik-1067036191.html

Bakan Yanık: 256 bin 605 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık

Bakan Yanık: 256 bin 605 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde 3 bin 234 personelle 256 bin 605 vatandaşa psikososyal... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T17:48+0300

2023-02-14T17:48+0300

2023-02-14T17:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Yanık, depremlerin ardından sahada ilk günden itibaren vatandaşların yanında yer alan psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakanlığın, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunma konusunda ana çözüm ortağı olduğunu belirten Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında afet ve acil durumlarında psikososyal destek hizmetlerinin Bakanlığın koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.Yanık, çalışmaların TAMP'ta yer alan destek çözüm ortağı paydaş kurum ve kuruluşlarca koordinasyon ve işbirliği içinde sürdürüldüğünü belirtti.Başvurular Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecekPsikososyal desteğin Bakanlığın psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık, çocuk gelişimi alanlarında uzman meslek elemanı tarafından verildiğini bildiren Yanık, "Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 234 personelimizle 256 bin 605 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Psikososyal destek ekiplerimiz afetin başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Bakan Yanık, psikososyal destek alanında ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, psikososyal destek alanında birliktelik yapmak isteyen ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başvurularını, dilekçeyle birlikte başvuru formu ve görevlendirilecek ekip listeleri doldurularak Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün athgm@aile.gov.tr mail adresine iletilmesi gerektiğini kaydetti.

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deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı