https://sputniknews.com.tr/20230214/babacandan-bahceliye-tek-bir-depremzedenin-halini-bilmeden-ahkam-kesiyor-1067031963.html

Babacan'dan Bahçeli'ye: Tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor

Babacan'dan Bahçeli'ye: Tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik, "Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:35+0300

2023-02-14T16:35+0300

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politika

ali babacan

devlet bahçeli

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Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor! Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Babacan'ın paylaşımı şöyle:"Ben gittim. Sizin adım atmadığınız hem de vekili olduğunuz memleketiniz Osmaniye’nin hâlini gördüm. Adıyaman’ı, Kahramanmaraş’ı, Hatay’ı, Adana’yı gördüm. Kurtulan vatandaşlarımızı dinledim. Masal anlatmayın, ülke ne hâlde bilmeden oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin."

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Sputnik Türkiye

ali babacan, devlet bahçeli