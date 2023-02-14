https://sputniknews.com.tr/20230214/ator-depremler-rusyada-yapilan-turkiye-yaz-turlari-satislarini-etkilemedi-1067040568.html

ATOR: Depremler Rusya’da yapılan Türkiye yaz turları satışlarını etkilemedi

ATOR: Depremler Rusya’da yapılan Türkiye yaz turları satışlarını etkilemedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’de meydana gelen depremlerin Rusya’da bu ülke için yapılan yaz turları satış dinamiğini... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T20:37+0300

2023-02-14T20:37+0300

2023-02-14T20:37+0300

ekonomi

türkiye

rusya

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ATOR Başkanı Lomidze, Rus basınına demecinde Türkiye’yi peş peşe vuran depremlerin Rusya’da bu ülke için yapılan yaz turları satış dinamiğini etkilemediğini söyledi.Lomidze, “Alanya’da, Antalya'da artçı denilen küçük sarsıntılar oldu, ancak bu sarsıntılar turistleri etkilemedi ve sonraki satışları etkilemedi. Yani Türkiye ile ilgili yaz rezervasyonları neredeyse aynı dinamiklerle devam ediyor” diye konuştu.Rus uzman, depremlerin Rus turistlerin gitmediği bölgeleri etkilediğini hatırlatarak, turlardan bireysel bazda vazgeçenlerin olduğunu ifade etti.Türkiye ile ilgili yaz turlarının fiyatlarının ise bir yıl içinde yüzde 30 oranında arttığına dikkat çeken Lomidze, bu bağlamda turistlere erken rezervasyon promosyonları üzerinden tur satın almaları tavsiye edildiğini sözlerine ekledi.

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