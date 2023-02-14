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https://sputniknews.com.tr/20230214/ator-depremler-rusyada-yapilan-turkiye-yaz-turlari-satislarini-etkilemedi-1067040568.html
ATOR: Depremler Rusya’da yapılan Türkiye yaz turları satışlarını etkilemedi
ATOR: Depremler Rusya’da yapılan Türkiye yaz turları satışlarını etkilemedi
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’de meydana gelen depremlerin Rusya’da bu ülke için yapılan yaz turları satış dinamiğini... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T20:37+0300
2023-02-14T20:37+0300
ekonomi
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rusya
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ATOR Başkanı Lomidze, Rus basınına demecinde Türkiye’yi peş peşe vuran depremlerin Rusya’da bu ülke için yapılan yaz turları satış dinamiğini etkilemediğini söyledi.Lomidze, “Alanya’da, Antalya'da artçı denilen küçük sarsıntılar oldu, ancak bu sarsıntılar turistleri etkilemedi ve sonraki satışları etkilemedi. Yani Türkiye ile ilgili yaz rezervasyonları neredeyse aynı dinamiklerle devam ediyor” diye konuştu.Rus uzman, depremlerin Rus turistlerin gitmediği bölgeleri etkilediğini hatırlatarak, turlardan bireysel bazda vazgeçenlerin olduğunu ifade etti.Türkiye ile ilgili yaz turlarının fiyatlarının ise bir yıl içinde yüzde 30 oranında arttığına dikkat çeken Lomidze, bu bağlamda turistlere erken rezervasyon promosyonları üzerinden tur satın almaları tavsiye edildiğini sözlerine ekledi.
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ATOR: Depremler Rusya’da yapılan Türkiye yaz turları satışlarını etkilemedi

20:37 14.02.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye - Rusya
Türkiye - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’de meydana gelen depremlerin Rusya’da bu ülke için yapılan yaz turları satış dinamiğini etkilemediğini belirtti.
ATOR Başkanı Lomidze, Rus basınına demecinde Türkiye’yi peş peşe vuran depremlerin Rusya’da bu ülke için yapılan yaz turları satış dinamiğini etkilemediğini söyledi.
Lomidze, “Alanya’da, Antalya'da artçı denilen küçük sarsıntılar oldu, ancak bu sarsıntılar turistleri etkilemedi ve sonraki satışları etkilemedi. Yani Türkiye ile ilgili yaz rezervasyonları neredeyse aynı dinamiklerle devam ediyor” diye konuştu.
Rus uzman, depremlerin Rus turistlerin gitmediği bölgeleri etkilediğini hatırlatarak, turlardan bireysel bazda vazgeçenlerin olduğunu ifade etti.
Türkiye ile ilgili yaz turlarının fiyatlarının ise bir yıl içinde yüzde 30 oranında arttığına dikkat çeken Lomidze, bu bağlamda turistlere erken rezervasyon promosyonları üzerinden tur satın almaları tavsiye edildiğini sözlerine ekledi.
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