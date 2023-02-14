Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/akdeniz-universitesinden-14-ogrenci-depremde-yasamini-yitirdi-1067011734.html
Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde 15 öğrencisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T12:44+0300
2023-02-14T12:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
akdeniz üniversitesi
öğrenci
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104240/58/1042405860_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_37cb2f90c0997ea751bcc63d68490a7f.jpg
Akdeniz Üniversitesi sosyal medya hesabından 15 öğrencisinin deprem bölgesinde hayatını kaybettiği açıklandı. Hatay'da sekiz öğrenciEdebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.Adıyaman'da üç öğrenciMühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Gaziantep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Kahramanmaraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/depremzedeler-icin-enfeksiyon-uyarisi-oksuruk-ve-atesle-seyreden-depremzedelerimiz-geliyor-1067010653.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104240/58/1042405860_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8515aee8a42cf11ba958ac203de78277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akdeniz üniversitesi, öğrenci, deprem
akdeniz üniversitesi, öğrenci, deprem

Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi

12:44 14.02.2023
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
Abone olTelegram
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde 15 öğrencisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akdeniz Üniversitesi sosyal medya hesabından 15 öğrencisinin deprem bölgesinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatay'da sekiz öğrenci

Edebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.

Adıyaman'da üç öğrenci

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Gaziantep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Kahramanmaraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi.
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremzedeler için enfeksiyon uyarısı: 'Öksürük ve ateşle seyreden hastalar geliyor'
12:25

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала