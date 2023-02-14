https://sputniknews.com.tr/20230214/akdeniz-universitesinden-14-ogrenci-depremde-yasamini-yitirdi-1067011734.html
Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde 15 öğrencisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T12:44+0300
2023-02-14T12:44+0300
2023-02-14T12:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
akdeniz üniversitesi
öğrenci
deprem
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Akdeniz Üniversitesi sosyal medya hesabından 15 öğrencisinin deprem bölgesinde hayatını kaybettiği açıklandı. Hatay'da sekiz öğrenciEdebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.Adıyaman'da üç öğrenciMühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Gaziantep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Kahramanmaraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/depremzedeler-icin-enfeksiyon-uyarisi-oksuruk-ve-atesle-seyreden-depremzedelerimiz-geliyor-1067010653.html
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akdeniz üniversitesi, öğrenci, deprem
akdeniz üniversitesi, öğrenci, deprem
Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde 15 öğrencisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akdeniz Üniversitesi sosyal medya hesabından 15 öğrencisinin deprem bölgesinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Hatay'da sekiz öğrenci
Edebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.
Adıyaman'da üç öğrenci
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Gaziantep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Kahramanmaraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi.