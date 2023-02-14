https://sputniknews.com.tr/20230214/akdeniz-universitesinden-14-ogrenci-depremde-yasamini-yitirdi-1067011734.html

Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi

Akdeniz Üniversitesi'nden 14 öğrenci depremde yaşamını yitirdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesinde 15 öğrencisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T12:44+0300

2023-02-14T12:44+0300

2023-02-14T12:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

akdeniz üniversitesi

öğrenci

deprem

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Akdeniz Üniversitesi sosyal medya hesabından 15 öğrencisinin deprem bölgesinde hayatını kaybettiği açıklandı. Hatay'da sekiz öğrenciEdebiyat Fakültesi öğrencisi Adil Kadyrbekov, Eğitim Fakültesi öğrencileri Nazar ve Ebru Erol kardeşler, Serik GSS Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Sümer, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Pelin Aliye Günyaşar ve Nur Aslan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Merve Nur Yıldız ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayeda Ercan, Hatay'da hayatlarını kaybetti.Adıyaman'da üç öğrenciMühendislik Fakültesi öğrencisi Fatih Karalar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Taş ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mir Berke Mutlu, Adıyaman'da yaşamını yitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi İsmail Çakmak Gaziantep'te, yine aynı fakültenin öğrencisi Birol Bozkurt Kahramanmaraş'ta ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla Avcı ise Osmaniye'de yaşamını yitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/depremzedeler-icin-enfeksiyon-uyarisi-oksuruk-ve-atesle-seyreden-depremzedelerimiz-geliyor-1067010653.html

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