https://sputniknews.com.tr/20230214/adiyamanda-bir-cocuk-207-saat-sonra-enkazdan-cikarildi-1067126058.html
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T22:32+0300
2023-02-14T22:32+0300
2023-02-16T16:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
adıyaman
türkiye
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ekipler çalışmalarına devam ederken Adıyaman'da 12 yaşındaki Berat Yücel enkazdan sağ olarak çıkarıldı. AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
2023-02-14T22:32+0300
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video, deprem, adıyaman, türkiye, видео
video, deprem, adıyaman, türkiye, видео
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
22:32 14.02.2023 (güncellendi: 16:02 16.02.2023) Abone ol
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ekipler çalışmalarına devam ederken Adıyaman'da 12 yaşındaki Berat Yücel enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.
207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.