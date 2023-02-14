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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/adiyamanda-bir-cocuk-207-saat-sonra-enkazdan-cikarildi-1067126058.html
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
adıyaman
türkiye
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ekipler çalışmalarına devam ederken Adıyaman'da 12 yaşındaki Berat Yücel enkazdan sağ olarak çıkarıldı. AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı
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video, deprem, adıyaman, türkiye, видео
video, deprem, adıyaman, türkiye, видео

Adıyaman'da bir çocuk 207 saat sonra enkazdan çıkarıldı

22:32 14.02.2023 (güncellendi: 16:02 16.02.2023)
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Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ekipler çalışmalarına devam ederken Adıyaman'da 12 yaşındaki Berat Yücel enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.

207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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