https://sputniknews.com.tr/20230214/abdde-universite-kampusunde-silahli-saldiri-3-olu-5-yarali-1067001734.html

ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T09:38+0300

2023-02-14T09:38+0300

2023-02-14T09:38+0300

dünya

abd

michigan

silahlı saldırı

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Üniversite polisinin açıklamasına göre dün gece üniversite kampüsünde silahlı saldırı yaşandı.Yüzlerce polis, East Lansing kampüsünde 'kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve şapkalı kısa boylu bir siyahi erkek' olduğu düşünülen şüpheliyi aradı.Saldırıda 3 can kaybı olduğu doğrulanırken, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Polis, zanlının saldırıdan sonra intihar ettiğini bildirdi. İsmi açıklamayan zanlının saldırıdaki motivasyonu henüz bilinmiyor.Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan Michigan Eyalet Üniversitesi'nde, dersler dahil olmak üzere tüm kampüs etkinlikleri 48 saat süreyle iptal edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/abdnin-florida-eyaletinde-silahli-saldiri-10-yarali-1066380777.html

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abd, michigan, silahlı saldırı