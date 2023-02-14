https://sputniknews.com.tr/20230214/abdde-universite-kampusunde-silahli-saldiri-3-olu-5-yarali-1067001734.html
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T09:38+0300
2023-02-14T09:38+0300
2023-02-14T09:38+0300
dünya
abd
michigan
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/13/1042877819_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_6300cc5752cc3b4bda8935f32f0899f0.jpg
Üniversite polisinin açıklamasına göre dün gece üniversite kampüsünde silahlı saldırı yaşandı.Yüzlerce polis, East Lansing kampüsünde 'kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve şapkalı kısa boylu bir siyahi erkek' olduğu düşünülen şüpheliyi aradı.Saldırıda 3 can kaybı olduğu doğrulanırken, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Polis, zanlının saldırıdan sonra intihar ettiğini bildirdi. İsmi açıklamayan zanlının saldırıdaki motivasyonu henüz bilinmiyor.Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan Michigan Eyalet Üniversitesi'nde, dersler dahil olmak üzere tüm kampüs etkinlikleri 48 saat süreyle iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/abdnin-florida-eyaletinde-silahli-saldiri-10-yarali-1066380777.html
michigan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/13/1042877819_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_70da77fbad9222b0f92258db744dc2a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, michigan, silahlı saldırı
abd, michigan, silahlı saldırı
ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Abone ol
ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Üniversite polisinin açıklamasına göre dün gece üniversite kampüsünde silahlı saldırı yaşandı.
Yüzlerce polis, East Lansing kampüsünde 'kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve şapkalı kısa boylu bir siyahi erkek' olduğu düşünülen şüpheliyi aradı.
Saldırıda 3 can kaybı olduğu doğrulanırken, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Polis, zanlının saldırıdan sonra intihar ettiğini bildirdi. İsmi açıklamayan zanlının saldırıdaki motivasyonu henüz bilinmiyor.
Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan Michigan Eyalet Üniversitesi'nde, dersler dahil olmak üzere tüm kampüs etkinlikleri 48 saat süreyle iptal edildi.