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https://sputniknews.com.tr/20230214/abd-ucaklari-tanimlanamayan-cisimlerden-birini-iskalamis-1067038171.html
ABD uçakları tanımlanamayan cisimlerden birini ıskalamış
ABD uçakları tanımlanamayan cisimlerden birini ıskalamış
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, savaş uçaklarının ABD üzerinde tespit edilen tanımlanamayan cisimlere ateş ederken bir cismi ilk seferinde... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T19:18+0300
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Mark Milley, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı bitiminde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.Son 10 gün içinde ABD ve Kanada üzerinde düşürülen Çin'e ait bir yüksek irtifa balonu ile tanımlanamayan bazı uçan cisimlere ateş ederken savaş uçaklarının bir atışı ıskalayıp ıskalamadığı sorulan Milley, "Dördüncü balona yönelik ilk atış isabetsiz oldu. Huron Gölü üzerinde düşürülen balondan bahsediyorum." dedi.Milley, savaş uçaklarının cismi ikinci denemede vurduğunu kaydetti. Milley, "balon" diye bahsettiği nesneyi daha sonra "cisim" olarak nitelendirdi.Çin'e ait olduğu belirtilen ve düşürülen balon ile Alaska üzerindeki ikinci cisim ve Kanada üzerindeki üçüncü cismin ilk atışlarda vurulduğunu kaydeden Milley, dördüncü cismi ıskalayan ilk füzenin Huron Gölü'ne düştüğünü, herhangi bir zarara yol açmadığını dile getirdi.Milley, vurulan ikinci, üçüncü ve dördüncü cisimlerin düşen kalıntılarına ulaşmaya çalıştıklarını, coğrafi koşullar ve zorlu hava şartları nedeniyle bunun zaman alabileceğini söyledi.ABD'nin düşürdüğü balon ve diğer cisimlerABD ordusu, Montana üzerinde tespit ettiği Çin’e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat’ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, ayrıca 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde bir cismi düşürdüklerini açıklamıştı. ABD ordusu, 12 Şubat'ta da ülkenin Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan, tanımlanamayan bir cismi düşürdüğünü duyurmuştu.Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde biri Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.
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abd, çin, uzaylı
abd, çin, uzaylı

ABD uçakları tanımlanamayan cisimlerden birini ıskalamış

19:18 14.02.2023
© AFP 2023ABD - Çin - balon
ABD - Çin - balon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, savaş uçaklarının ABD üzerinde tespit edilen tanımlanamayan cisimlere ateş ederken bir cismi ilk seferinde ıskaladıklarını ancak ikinci atışın isabetli olduğunu açıkladı.
Mark Milley, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı bitiminde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.
Son 10 gün içinde ABD ve Kanada üzerinde düşürülen Çin'e ait bir yüksek irtifa balonu ile tanımlanamayan bazı uçan cisimlere ateş ederken savaş uçaklarının bir atışı ıskalayıp ıskalamadığı sorulan Milley, "Dördüncü balona yönelik ilk atış isabetsiz oldu. Huron Gölü üzerinde düşürülen balondan bahsediyorum." dedi.
Milley, savaş uçaklarının cismi ikinci denemede vurduğunu kaydetti. Milley, "balon" diye bahsettiği nesneyi daha sonra "cisim" olarak nitelendirdi.
Çin'e ait olduğu belirtilen ve düşürülen balon ile Alaska üzerindeki ikinci cisim ve Kanada üzerindeki üçüncü cismin ilk atışlarda vurulduğunu kaydeden Milley, dördüncü cismi ıskalayan ilk füzenin Huron Gölü'ne düştüğünü, herhangi bir zarara yol açmadığını dile getirdi.
Milley, vurulan ikinci, üçüncü ve dördüncü cisimlerin düşen kalıntılarına ulaşmaya çalıştıklarını, coğrafi koşullar ve zorlu hava şartları nedeniyle bunun zaman alabileceğini söyledi.

ABD'nin düşürdüğü balon ve diğer cisimler

ABD ordusu, Montana üzerinde tespit ettiği Çin’e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat’ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, ayrıca 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.
11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde bir cismi düşürdüklerini açıklamıştı. ABD ordusu, 12 Şubat'ta da ülkenin Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan, tanımlanamayan bir cismi düşürdüğünü duyurmuştu.
Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde biri Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.
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