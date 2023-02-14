9. günde gelen mucizeler

© AAKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
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© AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
© AAKahramanmaraş`ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı`nda yıkılan Pınar Apartmanı`nın enkazında çok sayıda arama kurtarma ekibiyle çalışma yapıldı.
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© AA
Kahramanmaraş`ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı`nda yıkılan Pınar Apartmanı`nın enkazında çok sayıda arama kurtarma ekibiyle çalışma yapıldı.
© AAEkipler, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar`a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar`a ulaştı.
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© AA
Ekipler, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar`a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar`a ulaştı.
© AAYaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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© AA
Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
© AAEkipler, enkazdan çıkardıkları kardeşleri ambulansa teslim ettikten sonra sevinç gözyaşı döktü.
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© AA
Ekipler, enkazdan çıkardıkları kardeşleri ambulansa teslim ettikten sonra sevinç gözyaşı döktü.