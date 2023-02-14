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9. günde gelen mucizeler
9. günde gelen mucizeler
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından günler geçti. Kahramanmaraş'ta 2 kişi, Adıyaman'da 1 kişi daha enkazdan... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem, fotoğraf, kahramanmaraş, фото
deprem, fotoğraf, kahramanmaraş, фото

9. günde gelen mucizeler

12:10 14.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından günler geçti. Kahramanmaraş'ta 2 kişi, Adıyaman'da 1 kişi daha enkazdan kurtarıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
9. günde gelen mucizeler - Sputnik Türkiye
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© AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
© AAKahramanmaraş`ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı`nda yıkılan Pınar Apartmanı`nın enkazında çok sayıda arama kurtarma ekibiyle çalışma yapıldı.
9. günde gelen mucizeler - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kahramanmaraş`ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı`nda yıkılan Pınar Apartmanı`nın enkazında çok sayıda arama kurtarma ekibiyle çalışma yapıldı.
© AAEkipler, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar`a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar`a ulaştı.
9. günde gelen mucizeler - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Ekipler, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar`a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar`a ulaştı.
© AAYaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
9. günde gelen mucizeler - Sputnik Türkiye
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© AA
Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
© AAEkipler, enkazdan çıkardıkları kardeşleri ambulansa teslim ettikten sonra sevinç gözyaşı döktü.
9. günde gelen mucizeler - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ekipler, enkazdan çıkardıkları kardeşleri ambulansa teslim ettikten sonra sevinç gözyaşı döktü.
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