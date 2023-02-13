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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/zaharova-ukraynadaki-rus-varliklarinin-satilmasi-yonundeki-karar-soygunculuk-1066984100.html
Zaharova: Ukrayna’daki Rus varlıklarının satılması yönündeki karar soygunculuk
Zaharova: Ukrayna’daki Rus varlıklarının satılması yönündeki karar soygunculuk
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin, ülkede el konulan Rus varlıkların satışını düzenleyen yönetmelik çıkararak açıktan... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T18:40+0300
2023-02-13T18:40+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kiev rejimi açık soygun gerçekleştiriyor ve bu anlamda, Rus varlıklara el koymak için boşuna bir tür yasal formül bulmaya çabalayan Batılı akıl hocalarının bile önüne geçmiş oldu” ifadesine yer verildi.Nazi Almanya’sının da Avrupa ülkelerinde ve Sovyetler Birliği’nde aktif olarak yabancı varlıklara ve zenginliklere el koyduğunu anımsatan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy idaresinin de benzer şekilde hareket ettiğini kaydederek şunu dedi:“Büsbütün yolsuzluğa batmış ve Batı’nın giderek artan yardımının bile yağmalandığı bir ülkede, çalınan varlıkların küçük bir kısmının bile, Batı’nın jeopolitik hırslarına ve Kiev’deki açgözlü iktidarın kâr güdümüne kurban edilen sıradan Ukraynalıların ihtiyaçlarına gitmeyeceği açık.”
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rusya, mariya zaharova
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Zaharova: Ukrayna’daki Rus varlıklarının satılması yönündeki karar soygunculuk

18:40 13.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin, ülkede el konulan Rus varlıkların satışını düzenleyen yönetmelik çıkararak açıktan soygun gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kiev rejimi açık soygun gerçekleştiriyor ve bu anlamda, Rus varlıklara el koymak için boşuna bir tür yasal formül bulmaya çabalayan Batılı akıl hocalarının bile önüne geçmiş oldu” ifadesine yer verildi.
Nazi Almanya’sının da Avrupa ülkelerinde ve Sovyetler Birliği’nde aktif olarak yabancı varlıklara ve zenginliklere el koyduğunu anımsatan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy idaresinin de benzer şekilde hareket ettiğini kaydederek şunu dedi:
“Büsbütün yolsuzluğa batmış ve Batı’nın giderek artan yardımının bile yağmalandığı bir ülkede, çalınan varlıkların küçük bir kısmının bile, Batı’nın jeopolitik hırslarına ve Kiev’deki açgözlü iktidarın kâr güdümüne kurban edilen sıradan Ukraynalıların ihtiyaçlarına gitmeyeceği açık.”
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