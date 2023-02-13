https://sputniknews.com.tr/20230213/zaharova-ukraynadaki-rus-varliklarinin-satilmasi-yonundeki-karar-soygunculuk-1066984100.html

Zaharova: Ukrayna’daki Rus varlıklarının satılması yönündeki karar soygunculuk

Zaharova: Ukrayna’daki Rus varlıklarının satılması yönündeki karar soygunculuk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin, ülkede el konulan Rus varlıkların satışını düzenleyen yönetmelik çıkararak açıktan... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T18:40+0300

2023-02-13T18:40+0300

2023-02-13T18:40+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kiev rejimi açık soygun gerçekleştiriyor ve bu anlamda, Rus varlıklara el koymak için boşuna bir tür yasal formül bulmaya çabalayan Batılı akıl hocalarının bile önüne geçmiş oldu” ifadesine yer verildi.Nazi Almanya’sının da Avrupa ülkelerinde ve Sovyetler Birliği’nde aktif olarak yabancı varlıklara ve zenginliklere el koyduğunu anımsatan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy idaresinin de benzer şekilde hareket ettiğini kaydederek şunu dedi:“Büsbütün yolsuzluğa batmış ve Batı’nın giderek artan yardımının bile yağmalandığı bir ülkede, çalınan varlıkların küçük bir kısmının bile, Batı’nın jeopolitik hırslarına ve Kiev’deki açgözlü iktidarın kâr güdümüne kurban edilen sıradan Ukraynalıların ihtiyaçlarına gitmeyeceği açık.”

rusya

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rusya, mariya zaharova