https://sputniknews.com.tr/20230213/yunanistan-ile-1999daki-deprem-diplomasisi-farkliydi-simdi-riskleri-azaltma-faydasi-olabilir-1067050729.html
‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, şimdi riskleri azaltma faydası olabilir’
‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, şimdi riskleri azaltma faydası olabilir’
Prof. Hasan Ünal’a göre, Yunanistan’la 1999’un tekrarı bir ‘deprem diplomasisi’ zor. Ünal, 35 yıldır ilk kez sınırın açıldığı Erivan’ın ise önce Bakü’yle... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T17:30+0300
2023-02-13T17:30+0300
2023-02-15T03:46+0300
eksen
deprem
yunanistan
kahramanmaraş
suriye
türkiye
diplomasi
yardım
insani yardım
arama kurtarma
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Türkiye ve Suriye’de büyük yıkım yaratan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından dünya Türkiye’ye yardım için seferber olurken, bu büyük afet Ankara’nın sorun yaşadığı ülkelerle ‘deprem diplomasisini’ de tetikledi.Arama-kurtarma ekipleri yavaş yavaş sahneden çekilirken Yunanistan, İsrail ve Ermenistan’la afet yardımlaşması siyasete dökülüyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen zledi. Deprem yardımlarının geçişi için 35 yıl sonra ilk kez Türkiye-Ermenistan sınırı açılırken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye’ye geliyor.‘Deprem diplomasisini ve bu gelişmelerin Ankara’nın Yunanistan-İsrail ve Ermenistan’la diplomatik ilişkilerine etkilerini Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, o zaman Türkiye’nin AB’ye çekilmesi hedefti’Prof. Hasan Ünal’a göre Yunanistan’ın arama-kurtarma ekibi göndermesi şaşırtıcı değil. Türkiye ile Yunanistan’ın deprem ve orman yangınlarında geleneksel yardım ve dayanışmasını anımsatan Ünal, 1999’da iki ülkeyi de vuran depremler sonrası gelişen süreci anımsattı. O dönemde Türkiye’nin AB’ye çekilmesi hedefi bulunduğunu belirten Ünal’a göre artık durum farklı:‘Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var’Ünal, Ermenistan’la sınırın 35 yıl sonra açılmasını değerlendirirken, sınırın devamlı olarak açılmasının şartları bulunduğunu belirtti. Ünal’a göre bunun için Azerbaycan-Ermenistan arasında barış anlaşması gerekiyor. Paşinyan’ın Ermenistan’ı Avrupa ve ABD’ye yakınlaştırmak istediğini anımsatan Ünal, deprem vesilesiyle açılan kapının süreci hızlandırabileceği görüşünde:‘Erivan karşılıklı nota teatisiyle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıdığını söyleyebilir’Ermenistan’la sınırın açılması meselesinin bir noktada protokol imzasına gidebileceğini belirten Ünal, böylece dağılan Sovyetler’le oluşmuş müktesebatın uygulanması ve Erivan’ın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıması mümkün olabilir. Ancak Ünal, Erivan’ın Batı ile İran arasındaki sıkışmışlığına da dikkat çekti:‘Amerika gövde gösterisi yapmaya çalışıyor’Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun epey zaman geçtikten sonra reddettiği ABD’nin deprem yardımı olarak uçak gemisini gönderme girişimini de yorumladı. “Uçak gemisinin depremle ne alakası var” diyen Ünal’a göre bu talebin iki açıklaması olabilir; ya Türkiye’deki Amerikan karşıtlığının boyutlarından haberdar değiller ya da bunu ciddiye almıyorlar:‘Suriye’ye doğrudan yardım edemese de göndermek isteyenlere hava sahasını açıp doğrudan gönderin niye demiyor?’Suriye’ye gidecek yardımların Türkiye hava sahası üzerinden gidebileceğini belirten Ünal, hâlihazırda El Kaide ve PYD kontrolündeki bölgelere Batılıların doğrudan deprem yardımı göndermesine izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi:‘Hala Suriye muhalefeti, siyasi çözüm yok gibi lafları bir kenara bırakmak lazım’Prof. Ünal’a göre Ankara, Suriye’yi muhatap aldığını göstermeli ve ‘muhalefet, siyasi çözüm yok’ gibi lafları bir kenara bırakmalı.
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deprem, yunanistan, kahramanmaraş, suriye, türkiye, diplomasi, yardım, insani yardım, arama kurtarma, radyo
deprem, yunanistan, kahramanmaraş, suriye, türkiye, diplomasi, yardım, insani yardım, arama kurtarma, radyo
‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, şimdi riskleri azaltma faydası olabilir’
17:30 13.02.2023 (güncellendi: 03:46 15.02.2023) Abone ol
Özel
Prof. Hasan Ünal’a göre, Yunanistan’la 1999’un tekrarı bir ‘deprem diplomasisi’ zor. Ünal, 35 yıldır ilk kez sınırın açıldığı Erivan’ın ise önce Bakü’yle barışması ardından toprak bütünlüğünü tanıması gerektiğini anımsattı. ABD’nin uçak gemisi gönderme hamlesini ‘gövde gösterisi’ gören Ünal, bu fırsatla Şam’ın muhatap alınması gerektiğini belirtti.
Türkiye ve Suriye’de büyük yıkım yaratan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından dünya Türkiye’ye yardım için seferber olurken, bu büyük afet Ankara’nın sorun yaşadığı ülkelerle ‘deprem diplomasisini’ de tetikledi.
Arama-kurtarma ekipleri yavaş yavaş sahneden çekilirken Yunanistan, İsrail ve Ermenistan’la afet yardımlaşması siyasete dökülüyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen zledi. Deprem yardımlarının geçişi için 35 yıl sonra ilk kez Türkiye-Ermenistan sınırı açılırken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye’ye geliyor.
‘Deprem diplomasisini ve bu gelişmelerin Ankara’nın Yunanistan-İsrail ve Ermenistan’la diplomatik ilişkilerine etkilerini Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.
‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, o zaman Türkiye’nin AB’ye çekilmesi hedefti’
Prof. Hasan Ünal’a göre Yunanistan’ın arama-kurtarma ekibi göndermesi şaşırtıcı değil. Türkiye ile Yunanistan’ın deprem ve orman yangınlarında geleneksel yardım ve dayanışmasını anımsatan Ünal, 1999’da iki ülkeyi de vuran depremler sonrası gelişen süreci anımsattı. O dönemde Türkiye’nin AB’ye çekilmesi hedefi bulunduğunu belirten Ünal’a göre artık durum farklı:
“Yunanistan’ın Türkiye’ye depremden dolayı kurtarma ekipleri göndermesi çok şaşırtıcı değil. Türkiye ile Yunanistan ortak coğrafyayı paylaşıyor, karşılıklı jestler sürekli yapılıyor. Orman yangınlarında da yardımlaşıyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı’nın gelmesi, Yunan basınının bunu kampanyaya dönüştürmesi, gerginliği düşürmek istiyorlarmış gibi bir intiba veriyor. 1999’da olduğu gibi bir deprem diplomasisine döner mi? 1999’de iki ülkede de deprem olmuştu, taraflar birbirlerine yardım etmişti. Bence bu defa biraz zayıf. O zamanki meselenin özeti Türkiye’yi Avrupa Birliği sürecine yakınlaştırmaktı. 1999 başlarında Abdullah Öcalan yakalanmıştı. Yunan Büyükelçisi’nin rezidansından çıkarken Kenya’da yakalanması çok büyük bir infial yaratmıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri çok gerginleştirmişti. Türkiye’yi AB sürecinin içine çekerek Türk-Yunan ilişkilerinin üstesinden gelme çabası vardı. AB’nin de Yunanistan’ın da politikası buydu. Eski Dışişleri Bakanı Pangalos istifa etmek zorunda kaldı, 4 bakan görevden alındı. O ayrı bir süreçti. Şimdi ise bizim Yunanistan ile oturup ikili müzakere etmemiz gereken sorunlarımız var. Artık AB çerçevesi, Türk-Yunan sorunlarının çözümüne ilaç değil, faydalı değil, zarar getiriyor. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı dikleşmesine, öğretmenlik yapmasına, ‘AB’ye girmek istiyorsan şunları yapmak zorundasın’ demesine; AB’nin Türkiye’yi almak istemediği bariz açıkken bu defa bana pek şey gelmiyor. Riskleri azaltma açısından bir şey olabilir gibi geliyor.”
‘Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var’
Ünal, Ermenistan’la sınırın 35 yıl sonra açılmasını değerlendirirken, sınırın devamlı olarak açılmasının şartları bulunduğunu belirtti. Ünal’a göre bunun için Azerbaycan-Ermenistan arasında barış anlaşması gerekiyor. Paşinyan’ın Ermenistan’ı Avrupa ve ABD’ye yakınlaştırmak istediğini anımsatan Ünal, deprem vesilesiyle açılan kapının süreci hızlandırabileceği görüşünde:
“Sınır kapısının açılmasını oluşturan şartlar var. O şartlar Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bir barış sürecine bağlı. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının geri alınması şartı vardı, bu büyük ölçüde gerçekleşti. Her ne kadar bazı toprakları Azerbaycan egemenliği altına girmemişse de... Şimdiyse Ermenistan’ın politikasında şöyle çelişkiler var. Bir yandan Paşinyan, Ermenistan’ı Avrupa ve ABD’ye yakınlaştırmak istiyor, sadece Rusya ile ilişkileri olan bir ülke olmaktan çıkmaya çalışıyor. Bunu yaparken Avrupalılardan özellikle Fransa ve Amerika’daki Ermeni lobisinden laf desteği alıyor. Aynı Ermenistan şu anda büyük ölçüde İran ile işbirliği yapıyor. Zengezur koridorunun önlenmesi, mümkün olduğunca ayak sürümesi gibi bir sürü çıkmaz var. Ermenistan TIR’larına Türkiye’nin sınır kapılarını açması, kara yolunu kullandırmasıyla sona erer mi, bana pek şey olası gelmiyor. Burada başlayan süreç görüşmeleri hızlandırabilir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var. Bu da imzalanırsa sorunlar epeyce azalır."
‘Erivan karşılıklı nota teatisiyle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıdığını söyleyebilir’
Ermenistan’la sınırın açılması meselesinin bir noktada protokol imzasına gidebileceğini belirten Ünal, böylece dağılan Sovyetler’le oluşmuş müktesebatın uygulanması ve Erivan’ın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıması mümkün olabilir. Ancak Ünal, Erivan’ın Batı ile İran arasındaki sıkışmışlığına da dikkat çekti:
“Bu iş bir noktada belki bir protokol imzasına gider. Çünkü Türkiye dağılan Sovyetler Birliği’nden bağımsız olan tüm ülkelerle daha önce Sovyetler ile oluşmuş müktesebatın tanındığına dair bir mutabakat metni imzalıyor. Bu karşılıklı nota teatisi şeklinde de olabiliyor. Bu Ermenistan ile de yapılabilir. Böylece Ermenistan, Türkiye’nin de toprak bütünlüğünü tanıdığını söyleyebilir. Bu paradoksal ama Ermenistan, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanımama eğiliminde. Dolayısıyla bir miktar iyi beklenti içinde olunabilir. Ermenistan bu konulardan dolayı kendi içinde baya sıkışıklık yaşıyor. Artan bir oranda İran’a yaslanmaya çalışıyor, bu da doğru bir siyaset değil. İran yeterince destek veremez. İran’ın başı Batılılar ve İsrail ile yeterince dertte. Öte yandan garip taraflarından biri aynı Paşinyan hem Batı ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor hem İran ile. Bu da Batılılar açısından enteresan. Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı diye Fransa ve diğerlerinden sözlü de olsa birtakım destekler alıyor.”
‘Amerika gövde gösterisi yapmaya çalışıyor’
Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun epey zaman geçtikten sonra reddettiği ABD’nin deprem yardımı olarak uçak gemisini gönderme girişimini de yorumladı. “Uçak gemisinin depremle ne alakası var” diyen Ünal’a göre bu talebin iki açıklaması olabilir; ya Türkiye’deki Amerikan karşıtlığının boyutlarından haberdar değiller ya da bunu ciddiye almıyorlar:
“Bence bir gövde gösterisi gibi bir şeylere odaklandılar. Millenium Challange’daki senaryo çerçevesinde Türkiye’yi deprem vesilesiyle işgale kalkışacaklarını düşünmüyorum. Ama Amerika’nın dış politikayı planlama ve uygulama konusunda yaptığı hatalar da az değildir. Türkiye’den böyle bir talepte bulunması, ‘İsterseniz gönderelim’ demesi, Türkiye’deki Amerikan karşıtlığının ne boyutta olduğundan haberdar olmaması anlamına geliyor ya da ciddiye almıyorlar. Şu anda Türkiye’de hiçbir hükümet böyle bir Amerikan talebine olumlu bakmazdı. Uçak gemisinin depremle ne alakası var. Bizim o kadar çok donanma gemimiz var ki içinde hastaneleri var. Onlar da zannediyorum şu anda İskenderun’a yanaştı.”
‘Suriye’ye doğrudan yardım edemese de göndermek isteyenlere hava sahasını açıp doğrudan gönderin niye demiyor?’
Suriye’ye gidecek yardımların Türkiye hava sahası üzerinden gidebileceğini belirten Ünal, hâlihazırda El Kaide ve PYD kontrolündeki bölgelere Batılıların doğrudan deprem yardımı göndermesine izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi:
“Bu Suriye diplomasisi belli bir süredir niye savsaklandı? Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç açıklamasında bu konuda samimi olduğunu beyan etti. En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Moskova’ya gidip Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmek yerine Amerika’ya gittiği ocak ortalarından sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye, Suriye ve Rusya üçlü görüşmesine gerekirse İran’ı da katalım ve bu işi bir an önce kapatalım’ dedi. Bu işi hızlandırmak lazım. Bence deprem konusunda da aynı kaderi paylaşıyoruz, onlar da büyük bir darbe yemiş durumdalar. Biz kendimiz doğrudan yardım edemeyebiliriz ama yardım edenlere neden ‘Eğer göndermek istiyorsanız kendi hava sahamızı kullandıralım ve Suriye’ye doğrudan gönderin’ demiyoruz? Ama zaten El Kaide HTŞ ve PYD bölgelerine Batılıların doğrudan deprem yardımı göndermelerine izin vermemeliyiz. Bu insani bir şey ama onların sanki bir politik entite imiş gibi Batılı ülkelerden deprem yardımı almalarına Türkiye aracı olmamalı. İtalya dün ‘Biz Esad Suriye'sine yardım etmeyiz’ diye ayak direten Batı blokundan ayrı bir hareketle Lübnan’a bir miktar yardım göndermiş. Lübnan üzerinden niye gönderilmiyor? Türkiye’ye ‘Sen kapılarını aç, biz oradan yardım gönderelim’ demek kadar abes bir şey yok. Orada Suriye diye bir devlet var, limanları, havaları var. Oralara göndermek istemiyorsanız Lübnan’a indirin, oradan alsınlar.”
‘Hala Suriye muhalefeti, siyasi çözüm yok gibi lafları bir kenara bırakmak lazım’
Prof. Ünal’a göre Ankara, Suriye’yi muhatap aldığını göstermeli ve ‘muhalefet, siyasi çözüm yok’ gibi lafları bir kenara bırakmalı.
“Türkiye şunu yapmalı. Yardımlar yapılsaydı doğrudan Şam’daki hükümeti muhatap aldığını, Suriye hükümeti olarak onu gördüğünü göstermiş olurdu. Yoksa hala ‘Suriye muhalefeti, Suriye’de siyasi çözüm yok’ gibi lafları bir tarafa bırakmak lazım. Depremle birlikte neyi gördük? Türkiye, Suriyeli sığınmacıları ve kontrolsüz şekilde Türkiye’ye girmiş göçmenleri sırtında taşıyamaz artık. Esas mesele şu, bizim zaten bu sorunumuz vardı. Toplum bu işe en kısa zamanda bir çare bulunmasını istiyordu. Bu depremden sonra bu sorun katlamalı şekilde arttı. Bir de fırsat var, hem Suriye ile uzlaşmak hem bu insanları göndermek hem de PKK/PYD’ye karşı Suriye ile ortak mücadele edebilme imkanları var. Bunlara karşı ayak sürümek hiç doğru olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada istikameti göstermiş durumda, o yolda ilerlemek lazım.”