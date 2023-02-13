https://sputniknews.com.tr/20230213/yunanistan-ile-1999daki-deprem-diplomasisi-farkliydi-simdi-riskleri-azaltma-faydasi-olabilir-1067050729.html

‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, şimdi riskleri azaltma faydası olabilir’

‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, şimdi riskleri azaltma faydası olabilir’

Prof. Hasan Ünal’a göre, Yunanistan’la 1999’un tekrarı bir ‘deprem diplomasisi’ zor. Ünal, 35 yıldır ilk kez sınırın açıldığı Erivan’ın ise önce Bakü’yle... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T17:30+0300

2023-02-13T17:30+0300

2023-02-15T03:46+0300

eksen

deprem

yunanistan

kahramanmaraş

suriye

türkiye

diplomasi

yardım

insani yardım

arama kurtarma

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Türkiye ve Suriye’de büyük yıkım yaratan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından dünya Türkiye’ye yardım için seferber olurken, bu büyük afet Ankara’nın sorun yaşadığı ülkelerle ‘deprem diplomasisini’ de tetikledi.Arama-kurtarma ekipleri yavaş yavaş sahneden çekilirken Yunanistan, İsrail ve Ermenistan’la afet yardımlaşması siyasete dökülüyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen zledi. Deprem yardımlarının geçişi için 35 yıl sonra ilk kez Türkiye-Ermenistan sınırı açılırken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye’ye geliyor.‘Deprem diplomasisini ve bu gelişmelerin Ankara’nın Yunanistan-İsrail ve Ermenistan’la diplomatik ilişkilerine etkilerini Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.‘Yunanistan ile 1999’daki deprem diplomasisi farklıydı, o zaman Türkiye’nin AB’ye çekilmesi hedefti’Prof. Hasan Ünal’a göre Yunanistan’ın arama-kurtarma ekibi göndermesi şaşırtıcı değil. Türkiye ile Yunanistan’ın deprem ve orman yangınlarında geleneksel yardım ve dayanışmasını anımsatan Ünal, 1999’da iki ülkeyi de vuran depremler sonrası gelişen süreci anımsattı. O dönemde Türkiye’nin AB’ye çekilmesi hedefi bulunduğunu belirten Ünal’a göre artık durum farklı:‘Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var’Ünal, Ermenistan’la sınırın 35 yıl sonra açılmasını değerlendirirken, sınırın devamlı olarak açılmasının şartları bulunduğunu belirtti. Ünal’a göre bunun için Azerbaycan-Ermenistan arasında barış anlaşması gerekiyor. Paşinyan’ın Ermenistan’ı Avrupa ve ABD’ye yakınlaştırmak istediğini anımsatan Ünal, deprem vesilesiyle açılan kapının süreci hızlandırabileceği görüşünde:‘Erivan karşılıklı nota teatisiyle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıdığını söyleyebilir’Ermenistan’la sınırın açılması meselesinin bir noktada protokol imzasına gidebileceğini belirten Ünal, böylece dağılan Sovyetler’le oluşmuş müktesebatın uygulanması ve Erivan’ın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanıması mümkün olabilir. Ancak Ünal, Erivan’ın Batı ile İran arasındaki sıkışmışlığına da dikkat çekti:‘Amerika gövde gösterisi yapmaya çalışıyor’Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun epey zaman geçtikten sonra reddettiği ABD’nin deprem yardımı olarak uçak gemisini gönderme girişimini de yorumladı. “Uçak gemisinin depremle ne alakası var” diyen Ünal’a göre bu talebin iki açıklaması olabilir; ya Türkiye’deki Amerikan karşıtlığının boyutlarından haberdar değiller ya da bunu ciddiye almıyorlar:‘Suriye’ye doğrudan yardım edemese de göndermek isteyenlere hava sahasını açıp doğrudan gönderin niye demiyor?’Suriye’ye gidecek yardımların Türkiye hava sahası üzerinden gidebileceğini belirten Ünal, hâlihazırda El Kaide ve PYD kontrolündeki bölgelere Batılıların doğrudan deprem yardımı göndermesine izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi:‘Hala Suriye muhalefeti, siyasi çözüm yok gibi lafları bir kenara bırakmak lazım’Prof. Ünal’a göre Ankara, Suriye’yi muhatap aldığını göstermeli ve ‘muhalefet, siyasi çözüm yok’ gibi lafları bir kenara bırakmalı.

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https://sputniknews.com.tr/20230214/yunan-lise-ogrencilerinden-turkiyeye-mesaj-biz-dusman-degiliz-dostuz-1067046077.html

https://sputniknews.com.tr/20230215/bmde-depremlerin-turkiye-ve-suriyeye-etkisi-ele-alindi-1067050102.html

yunanistan

kahramanmaraş

suriye

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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deprem, yunanistan, kahramanmaraş, suriye, türkiye, diplomasi, yardım, insani yardım, arama kurtarma, radyo