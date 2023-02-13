Yolcu Yolunda Gerek programında birliktelik mesajı
21:24 13.02.2023 (güncellendi: 12:24 14.02.2023)
© SputnikEnver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
© Sputnik
Radyo Sputnik’te bugün Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının konusu deprem sonrası yaşananlardı. Enver Aysever programda ahlaki sorunlara dikkat çekerek birliktelik mesajı verdi.
Yolcu Yolunda Gerek programında yasaklanan bazı etkinliklere değinen Enver Aysever, kültürel faaliyetlerin eğlenceden ibaret olmadığını ve acıyı paylaşmanın bir yolu olduğunu söyleyerek ‘Bu insanlara, bu gençlere moral vermek sadece ekmek, don, pantolon vermek midir? Çocuklara çocuk tiyatrosu götürmek, büyüklere ağıt yakabileceği sanatçıları göndermek. Sadece siyasi mi gidecek? Belki de en çok siyasi görmek istemiyorlar’ ifadelerini kullandı.
🎙 Enver Aysever:— Radyo Sputnik (@rsfm978) February 13, 2023
🔸 Bu insanlara moral vermek sadece ekmek, don, pantolon vermek midir? Çocuk tiyatrosu götürmek, büyüklere ağıt yakabileceği sanatçıları göndermek… Sadece siyasi mi gidecek? Belki de en çok siyasi görmek istemiyorlar.
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Bireyin, yaşanan böylesi felaketlerin ardından sorumluluk alması gerektiğine ve bunun toplum olmanın bir gerekliliği olduğuna dikkat çeken Aysever, diğer ülkelerden gelen arama-kurtarma ekiplerinden de söz etti.
🎙 Gazeteci Enver Aysever:— Radyo Sputnik (@rsfm978) February 13, 2023
🔸 Kardeş kim? Yunanistan’dan geldiler, göçük altındaki canları kurtarıp sarıldılar. Peki düşman kim? Gelip seni kurtarmak için canı pahasına orada olan, bir nefes duyduğunda göçükten çıkarıp sana sarılan mı?
Yayının tamamı: https://t.co/ukOWpbhips pic.twitter.com/zMTOAU8l0d