https://sputniknews.com.tr/20230213/yolcu-yolunda-gerek-programinda-birliktelik-mesaji-1067010553.html

Yolcu Yolunda Gerek programında birliktelik mesajı

Yolcu Yolunda Gerek programında birliktelik mesajı

Radyo Sputnik’te bugün Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının konusu deprem sonrası yaşananlardı. Enver Aysever programda ahlaki sorunlara dikkat... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T21:24+0300

2023-02-13T21:24+0300

2023-02-14T12:24+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

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Yolcu Yolunda Gerek programında yasaklanan bazı etkinliklere değinen Enver Aysever, kültürel faaliyetlerin eğlenceden ibaret olmadığını ve acıyı paylaşmanın bir yolu olduğunu söyleyerek ‘Bu insanlara, bu gençlere moral vermek sadece ekmek, don, pantolon vermek midir? Çocuklara çocuk tiyatrosu götürmek, büyüklere ağıt yakabileceği sanatçıları göndermek. Sadece siyasi mi gidecek? Belki de en çok siyasi görmek istemiyorlar’ ifadelerini kullandı.Bireyin, yaşanan böylesi felaketlerin ardından sorumluluk alması gerektiğine ve bunun toplum olmanın bir gerekliliği olduğuna dikkat çeken Aysever, diğer ülkelerden gelen arama-kurtarma ekiplerinden de söz etti.

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2023

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