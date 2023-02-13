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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230213/yolcu-yolunda-gerek-programinda-birliktelik-mesaji-1067010553.html
Yolcu Yolunda Gerek programında birliktelik mesajı
Yolcu Yolunda Gerek programında birliktelik mesajı
Radyo Sputnik’te bugün Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının konusu deprem sonrası yaşananlardı. Enver Aysever programda ahlaki sorunlara dikkat... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T21:24+0300
2023-02-14T12:24+0300
yolcu yolunda gerek
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Yolcu Yolunda Gerek programında yasaklanan bazı etkinliklere değinen Enver Aysever, kültürel faaliyetlerin eğlenceden ibaret olmadığını ve acıyı paylaşmanın bir yolu olduğunu söyleyerek ‘Bu insanlara, bu gençlere moral vermek sadece ekmek, don, pantolon vermek midir? Çocuklara çocuk tiyatrosu götürmek, büyüklere ağıt yakabileceği sanatçıları göndermek. Sadece siyasi mi gidecek? Belki de en çok siyasi görmek istemiyorlar’ ifadelerini kullandı.Bireyin, yaşanan böylesi felaketlerin ardından sorumluluk alması gerektiğine ve bunun toplum olmanın bir gerekliliği olduğuna dikkat çeken Aysever, diğer ülkelerden gelen arama-kurtarma ekiplerinden de söz etti.
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Enver Aysever
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radyo

Yolcu Yolunda Gerek programında birliktelik mesajı

21:24 13.02.2023 (güncellendi: 12:24 14.02.2023)
© SputnikEnver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Radyo Sputnik’te bugün Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının konusu deprem sonrası yaşananlardı. Enver Aysever programda ahlaki sorunlara dikkat çekerek birliktelik mesajı verdi.
Yolcu Yolunda Gerek programında yasaklanan bazı etkinliklere değinen Enver Aysever, kültürel faaliyetlerin eğlenceden ibaret olmadığını ve acıyı paylaşmanın bir yolu olduğunu söyleyerek ‘Bu insanlara, bu gençlere moral vermek sadece ekmek, don, pantolon vermek midir? Çocuklara çocuk tiyatrosu götürmek, büyüklere ağıt yakabileceği sanatçıları göndermek. Sadece siyasi mi gidecek? Belki de en çok siyasi görmek istemiyorlar’ ifadelerini kullandı.
Bireyin, yaşanan böylesi felaketlerin ardından sorumluluk alması gerektiğine ve bunun toplum olmanın bir gerekliliği olduğuna dikkat çeken Aysever, diğer ülkelerden gelen arama-kurtarma ekiplerinden de söz etti.
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