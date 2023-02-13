Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan deprem bölgesindeki eczaneler için ekonomik destek talebi

"Tek bir ilacı bile ne yaptın kime verdin, reçetesi nerede? Diyen bir yasal mevzuatımız var. Bunların aidiyeti bize ait olamaz. Bu talan edilen çalınan, nereye gittiği, ne olduğu belli olmayan milyonlarca liralık ilacın hesabını bize sorulmaması gerektiği gibi bizlerin bu zararı nasıl karşılanacağının da bir an önce belirlenmesi gerekiyor. Çünkü kaybettiğimiz meslektaşlarımız, çalışanlarımız, onların yakınları, yaralı ya da mağdur meslektaşlarımız ve onların depolara olan borçları bulunmaktadır. Bu zararın altından kalkmak için ekonomik desteğe ihtiyacımız var."