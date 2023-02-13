https://sputniknews.com.tr/20230213/ticaret-bakanligi-dinlenme-tesisinde-fahis-fiyata-corba-satan-isletmeye-1-milyon-860-bin-lira-ceza-1066950457.html
Ticaret Bakanlığı: Dinlenme tesisinde fahiş fiyata çorba satan işletmeye 1 milyon 860 bin lira ceza
Ticaret Bakanlığı: Dinlenme tesisinde fahiş fiyata çorba satan işletmeye 1 milyon 860 bin lira ceza
Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesine yardım götürmeye çalışan kişilerin dinlenme tesisinde çorba fiyatına dair yaptığı paylaşımlar üzerin harekete geçti. Fahiş... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:27+0300
2023-02-13T11:27+0300
2023-02-13T11:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230213/emniyet-genel-mudurlugu-depreme-iliskin-provokatif-paylasimlarda-bulunan-56-sahis-gozaltina-alindi-1066948846.html
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deprem
Ticaret Bakanlığı: Dinlenme tesisinde fahiş fiyata çorba satan işletmeye 1 milyon 860 bin lira ceza
11:27 13.02.2023 (güncellendi: 11:31 13.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesine yardım götürmeye çalışan kişilerin dinlenme tesisinde çorba fiyatına dair yaptığı paylaşımlar üzerin harekete geçti. Fahiş fiyata çorba satan işletmeye para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."