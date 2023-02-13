Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/tff-ve-kulupler-birliginden-depremzedeler-icin-konteyner-projesi-1066953034.html
TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için konteyner projesi
TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için konteyner projesi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için, 1.000 Konteyner... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T12:14+0300
2023-02-13T12:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla deprem bölgeleri için konteyner projesi ve Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerinde de değişiklik yaptığı maddeyi duyurdu.Projenin 59 milyon TL’si Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan karşılanacakTFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte deprem bölgesi için, 1.000 Konteyner Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi. Buna göre, proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına, proje finansmanı için 59 milyon TL’sinin 2022-2023 sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına, yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan 5’er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3’er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına, hak ediş tutarlarının revize edilmesine, proje için bakiye tutarın, TFF’ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve TFF’nin kaynaklarından karşılanmasına karar verildi.Çekilen takımların futbolcularıyla ilgili ek maddeSpor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine bir madde de eklendi. Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceği, Süper Lig'de bu futbolculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabileceği ifade edildi.Spor Toto 1. Lig'de de deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde, kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceği, bu futbolculardan birinin de sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabileceği belirtildi.
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deprem, türkiye futbol federasyonu (tff)
deprem, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF ve Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için konteyner projesi

12:14 13.02.2023
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için, 1.000 Konteyner Projesi'ni hayata geçirdiklerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla deprem bölgeleri için konteyner projesi ve Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerinde de değişiklik yaptığı maddeyi duyurdu.

Projenin 59 milyon TL’si Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan karşılanacak

TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte deprem bölgesi için, 1.000 Konteyner Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi. Buna göre, proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına, proje finansmanı için 59 milyon TL’sinin 2022-2023 sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu'ndan alınmasına, yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan 5’er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3’er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına, hak ediş tutarlarının revize edilmesine, proje için bakiye tutarın, TFF’ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve TFF’nin kaynaklarından karşılanmasına karar verildi.

Çekilen takımların futbolcularıyla ilgili ek madde

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine bir madde de eklendi. Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceği, Süper Lig'de bu futbolculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabileceği ifade edildi.
Spor Toto 1. Lig'de de deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde, kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabileceği, bu futbolculardan birinin de sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabileceği belirtildi.
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