https://sputniknews.com.tr/20230213/svr-abd-rusyada-teror-eylemlerini-gerceklestirmek-icin-cihatcilari-topluyor-1066992882.html
SVR: ABD, Rusya’da terör eylemlerini gerçekleştirmek için cihatçıları topluyor
SVR: ABD, Rusya’da terör eylemlerini gerçekleştirmek için cihatçıları topluyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin, Rusya ve BDT ülkelerinde terör eylemlerini düzenlemek amacıyla cihatçıları kendisi adına çalışmaya ikna etmeye... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T23:01+0300
2023-02-13T23:01+0300
2023-02-13T23:01+0300
dünya
rusya dış istihbart servisi (svr)
ukrayna
abd
cihatçı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin Rusya’da terör eylemlerini gerçekleştirmek için cihatçıları topladığını bildirdi.SVR’in yazılı açıklamasında, “Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne gelen güvenilir bilgiye göre, ABD ordusu, Rusya ve BDT ülkelerinde terör saldırıları gerçekleştirmek için IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı cihatçı gruplardan militanları aktif olarak kendisi adına çalışmaya ikna etmeye çalışıyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu bağlamda, Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesi ve Orta Asya’dan kişilerin işbirliğine çekmeye özel önem veriliyor” diye kaydedildi.Geçtiğimiz ocak ayında, Ortadoğu’daki çatışmalardan deneyime sahip 60 teröristin saflara çekildiğini anlatan SVR, “Halihazırda, onlar, ABD’nin Suriye’deki El-Tanf üssünde hızlandırılmış eğitimden geçiriliyor. Bu üste onlara el yapımı patlayıcı cihazlar yapma ve kullanma becerilerinin yanı sıra sabotaj ve yıkıcı faaliyetler yürütme yöntemleri öğretiliyor” diye açıkladı.Bu eğitim kapsamında, yabancı diplomatik misyonlar dahil iyi korunan hedeflere yönelik saldırıların planlanmasına özel önem verildiği kaydedilen açıklamada, “Yakın zamanda, militanların küçük gruplar halinde Rusya’ya ve BDT ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Onlara, diplomatlara, memurlara, kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler personeline yönelik terör saldırılarını hazırlama ve gerçekleştirme görevi verildi” ifadesine yer verildi.
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rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, abd, cihatçı
rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, abd, cihatçı
SVR: ABD, Rusya’da terör eylemlerini gerçekleştirmek için cihatçıları topluyor
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin, Rusya ve BDT ülkelerinde terör eylemlerini düzenlemek amacıyla cihatçıları kendisi adına çalışmaya ikna etmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin Rusya’da terör eylemlerini gerçekleştirmek için cihatçıları topladığını bildirdi.
SVR’in yazılı açıklamasında, “Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne gelen güvenilir bilgiye göre, ABD ordusu, Rusya ve BDT ülkelerinde terör saldırıları gerçekleştirmek için IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı cihatçı gruplardan militanları aktif olarak kendisi adına çalışmaya ikna etmeye çalışıyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Bu bağlamda, Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesi ve Orta Asya’dan kişilerin işbirliğine çekmeye özel önem veriliyor” diye kaydedildi.
Geçtiğimiz ocak ayında, Ortadoğu’daki çatışmalardan deneyime sahip 60 teröristin saflara çekildiğini anlatan SVR, “Halihazırda, onlar, ABD’nin Suriye’deki El-Tanf üssünde hızlandırılmış eğitimden geçiriliyor. Bu üste onlara el yapımı patlayıcı cihazlar yapma ve kullanma becerilerinin yanı sıra sabotaj ve yıkıcı faaliyetler yürütme yöntemleri öğretiliyor” diye açıkladı.
Bu eğitim kapsamında, yabancı diplomatik misyonlar dahil iyi korunan hedeflere yönelik saldırıların planlanmasına özel önem verildiği kaydedilen açıklamada, “Yakın zamanda, militanların küçük gruplar halinde Rusya’ya ve BDT ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Onlara, diplomatlara, memurlara, kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler personeline yönelik terör saldırılarını hazırlama ve gerçekleştirme görevi verildi” ifadesine yer verildi.