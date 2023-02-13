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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/sivastan-gurun-afet-bolgesi-icerisine-alinmali-cagrisi-840-dairede-hasar-tespit-edildi-1066948669.html
Sivas'tan 'Gürün afet bölgesi içerisine alınmalı' çağrısı: 840 dairede hasar tespit edildi
Sivas'tan 'Gürün afet bölgesi içerisine alınmalı' çağrısı: 840 dairede hasar tespit edildi
Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Sivas’ın Gürün ilçesinde yıkıma neden olduğunu ifade etti. Akkaş... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:03+0300
2023-02-13T11:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sivas
deprem
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Sivas’ta en çok Gürün ilçesi etkiledi.Sivas İl Genel Meclisi Hakan Akkaş; Gürün’e giderek Kaymakam Halil Yazıcı ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile birlikte hasar gören binalarda incelemelerde bulundu.Meclis Başkanı Hakan Akkaş, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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sivas, deprem
sivas, deprem

Sivas'tan 'Gürün afet bölgesi içerisine alınmalı' çağrısı: 840 dairede hasar tespit edildi

11:03 13.02.2023
© İHA / FATİH TABURSivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Sivas’ın Gürün ilçesinde yıkıma neden olduğunu ifade etti. Akkaş, “Gürün ilçemizde 840 dairede hasar tespiti talebi var. Gürün ilçemizde oluşan tahribat nedeniyle buranın da afet bölgesi içerisine alınması gerekiyor” dedi.
Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Sivas’ın Gürün ilçesinde yıkıma neden olduğunu ifade etti. Akkaş, “Gürün ilçemizde 840 dairede hasar tespiti talebi var. Gürün ilçemizde oluşan tahribat nedeniyle buranın da afet bölgesi içerisine alınması gerekiyor” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA / FATİH TABUR
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Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Sivas’ın Gürün ilçesinde yıkıma neden olduğunu ifade etti. Akkaş, “Gürün ilçemizde 840 dairede hasar tespiti talebi var. Gürün ilçemizde oluşan tahribat nedeniyle buranın da afet bölgesi içerisine alınması gerekiyor” dedi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Sivas’ta en çok Gürün ilçesi etkiledi.
Sivas İl Genel Meclisi Hakan Akkaş; Gürün’e giderek Kaymakam Halil Yazıcı ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile birlikte hasar gören binalarda incelemelerde bulundu.
Meclis Başkanı Hakan Akkaş, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gürün’ün güzel insanları depremin ilk gününden itibaren diğer deprem bölgelerine yardıma koşmuşlar, kendi dertlerini ifade etmekten imtina etmişler. Gürün ilçemizde 840 dairede hasar tespiti talebi var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi ve ilgili kuruluşlarca oluşturulan 7 ayrı ekip hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. İlçe belediye binası, cami, konut ve işyeri gibi yapıların da bulunduğu bir kısım yerler ağır hasarlı durmaktadır. İlçemizdeki bu hasardan dolayı spor salonunda 300-400 kişi kalmaktadır. Şükür can kaybı yoktur. Gürün ilçemizde oluşan tahribat nedeniyle buranın da afet bölgesi içerisine alınması gerekiyor. İlçemizde barınma sorunu yaşanmakta olup diğer ihtiyaçlarını kendi organizasyonları ile sağlamaktadırlar. Buradaki tespit ve gözlemlerimi il merkezimizle paylaşmış olup gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Tüm Gürünlü hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, yaralı iken diğer kardeşlerinin yarasını sarmaya koştuklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."
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