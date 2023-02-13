https://sputniknews.com.tr/20230213/siirtteki-bir-koyde-yer-altindan-gelen-ses-tedirginligi-afad-incelemeler-icin-ekip-kurdu-1066943645.html

Siirt'teki bir köyde 'yer altından gelen ses' tedirginliği: AFAD incelemeler için ekip kurdu

Siirt'teki bir köyde 'yer altından gelen ses' tedirginliği: AFAD incelemeler için ekip kurdu

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD harekete geçti. Bölgede özel ekip kuruldu. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T08:56+0300

2023-02-13T08:56+0300

2023-02-13T08:56+0300

türkiye

siirt

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulundu.Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek.İvme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.Ekiplerin, yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.Öte yandan bölge sakileri sesin günden güne arttığını iddia etti.

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siirt, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)