https://sputniknews.com.tr/20230213/sentop-devletimiz-milletimizle-beraber-bu-felaketin-ustesinden-gelebilecek-kudrete-imkana-sahip-1066982056.html

Şentop: Devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin üstesinden gelebilecek kudrete, imkana sahip

Şentop: Devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin üstesinden gelebilecek kudrete, imkana sahip

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak, "Devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin üstesinden gelebilecek kudrete... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T17:50+0300

2023-02-13T17:50+0300

2023-02-13T17:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

mustafa şentop

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Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Meclis Başkanı Şentop, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kent ve çadır alanlarında incelemelerde bulundu. Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece yüzyılın değil şiddeti, kapladığı alan ve etkisi bakımından son birkaç yüzyılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.'Felaketin büyüklüğünü ancak görerek anlamak mümkün'Osmaniye, Antakya, Kilis ve Gaziantep kent merkezleri ile ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu söyleyen Şentop, "Felaketin büyüklüğünü ancak görerek anlamak mümkün. İlk anlardan itibaren devletimiz teyakkuza geçti ve elindeki bütün imkanları bölgeye sevk ederek çalışmaya başladı. Vatandaşlarımızın büyük gayretleri, sivil toplum kuruluşlarımızın ve birçok ülkeden özellikle arama kurtarma alanında yardım ve destek için çalışmalar oldu. Gayret ve emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Depremin ardından ilk andan itibaren herkesin elinde ne imkan varsa ve aklına ne geliyorsa onu yapmaya çalıştığını anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yavaş yavaş barınmayla ilgili talepler ön plana çıkmakta'"Şimdi biraz daha planlı, felaketi yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve onların talepleri doğrultusunda birtakım çalışmalar yapmak lazım. Yavaş yavaş barınmayla ilgili talepler ön plana çıkmakta. Bunların bir kısmı çadırlar vasıtasıyla karşılanıyor ama nispeten daha kalıcı bir şeyler yapmak gerekiyor. Burada Kalyon Vakfı öncülüğünde 3 bin vatandaşımızın barınabileceği konteyner alanı inşa ediliyor. Hem mutfak hem tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılandığı bir alan. Bu tür alanlara ihtiyaç var. Bu bakımdan felaketle muhatap olmuş vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlerin AFAD'la koordineli olarak buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çalışma yapması gerekir. Belki örnek bir çalışma olarak burası görülmeli. Başka yerlerde de benzer hazırlıklar, çalışmalar var. Devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin üstesinden gelebilecek kudrete, imkana sahip. Zaman içerisinde şekilleneceğini düşünüyorum. Cenabıhak bir daha milletimize bu tür acılar ve felaketler yaşatmasın."Meclis Başkanı Şentop, bu depremlerin ardından çıkarılması gereken dersler olduğuna dikkati çekerek, "Coğrafyamız, ülkemiz deprem kuşağında ve tam olarak kestiremediğimiz belli periyotlarla depremle muhatap olacağız. Bundan hiçbirimizin tereddüdü yok. Depreme hazırlık yapmamız noktasında devletimizin, yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın da bilinçli olması ve ona göre hesap yapması, hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı

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deprem, mustafa şentop