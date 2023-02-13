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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/rusya-savunma-bakanligi-dogruladi-donetskte-krasnaya-gora-yerlesimi-rus-askerlerin-kontrolunde-1066973111.html
Rusya Savunma Bakanlığı doğruladı: Donetsk’te Krasnaya Gora yerleşimi Rus askerlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı doğruladı: Donetsk’te Krasnaya Gora yerleşimi Rus askerlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Krasnaya Gora yerleşiminin Rus ordu birliklerinin kontrolü altında olduğunu doğruladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:15+0300
2023-02-13T16:19+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordu birliklerinin DHC’deki Krasnaya Gora yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, “Donetsk yönünde saldırı müfrezelerinin gönüllüleri, ‘Güney’ Askeri Grubu’nun füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnaya Gora yerleşimini kurtardı” dedi.Rus komutan, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki bir günlük kayıplarının 150’nin üzerinde askeri personel, 4 zırhlı muharebe aracı, 6 pikap ve 2 adet D-30 obüsü olduğu bilgisini verdi.Daha önce Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Wagner askeri birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnaya Gora yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
rusya
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, donetsk
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, donetsk

Rusya Savunma Bakanlığı doğruladı: Donetsk’te Krasnaya Gora yerleşimi Rus askerlerin kontrolünde

16:15 13.02.2023 (güncellendi: 16:19 13.02.2023)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Krasnaya Gora yerleşiminin Rus ordu birliklerinin kontrolü altında olduğunu doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordu birliklerinin DHC’deki Krasnaya Gora yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini ifade etti.
Tümgeneral Konaşenkov, “Donetsk yönünde saldırı müfrezelerinin gönüllüleri, ‘Güney’ Askeri Grubu’nun füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnaya Gora yerleşimini kurtardı” dedi.
Rus komutan, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki bir günlük kayıplarının 150’nin üzerinde askeri personel, 4 zırhlı muharebe aracı, 6 pikap ve 2 adet D-30 obüsü olduğu bilgisini verdi.
Daha önce Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Wagner askeri birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnaya Gora yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.
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