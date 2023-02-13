https://sputniknews.com.tr/20230213/rusya-savunma-bakanligi-dogruladi-donetskte-krasnaya-gora-yerlesimi-rus-askerlerin-kontrolunde-1066973111.html

Rusya Savunma Bakanlığı doğruladı: Donetsk’te Krasnaya Gora yerleşimi Rus askerlerin kontrolünde

Rusya Savunma Bakanlığı doğruladı: Donetsk’te Krasnaya Gora yerleşimi Rus askerlerin kontrolünde

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Krasnaya Gora yerleşiminin Rus ordu birliklerinin kontrolü altında olduğunu doğruladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T16:15+0300

2023-02-13T16:15+0300

2023-02-13T16:19+0300

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igor konaşenkov

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordu birliklerinin DHC’deki Krasnaya Gora yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, “Donetsk yönünde saldırı müfrezelerinin gönüllüleri, ‘Güney’ Askeri Grubu’nun füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnaya Gora yerleşimini kurtardı” dedi.Rus komutan, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki bir günlük kayıplarının 150’nin üzerinde askeri personel, 4 zırhlı muharebe aracı, 6 pikap ve 2 adet D-30 obüsü olduğu bilgisini verdi.Daha önce Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Wagner askeri birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnaya Gora yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti.

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