https://sputniknews.com.tr/20230213/rus-karma-dovuscu-mahacev-millet-turkiye-ve-suriyeyi-unutmayin-1066967307.html

Rus karma dövüşçü Mahaçev: Millet, Türkiye ve Suriye'yi unutmayın

Rus karma dövüşçü Mahaçev: Millet, Türkiye ve Suriye'yi unutmayın

Dün gece Avustralya’nın Perth kentinde düzenlenen UFC 284 (Ultimate Fighting Championship) karma dövüş turnuvasının en önemli olayı Rus İslam Mahaçev ile... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T15:36+0300

2023-02-13T15:36+0300

2023-02-13T15:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

dövüş

türkiye

suriye

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066967698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aee3011bfa64d872736741092f1c42c4.jpg

UFC hafif sıklet şampiyonu unvanı için düzenlenen karşılaşmada Rus İslam Mahaçev, hakemlerin oy birliği ile Avustralyalı rakibini mağlup etti ve böylelikle ilk kez şampiyonluk kemerini takmaya hak kazandı. Karşılaşma sonrasında Mahaçev, insanlara depremin vurduğu Türkiye ve Suriye’yi unutmamaları çağrısında bulundu. Rus sporcu, “Millet, Türkiye’yi ve Suriye’yi unutmayın, sizinle beraberiz” diye seslendi. Mahaçev’in karma dövüş müsabakaları kariyerinde 24 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. Rus dövüşçü UFC’de üst üste 12 galibiyet serisine devam ediyor. Volkanovsaki ise bu karşılaşmada UFC’de ilk, MMA’da ise ikinci yenilgiyi yaşamış oldu. Avustralyalı sporcunun da 25 galibiyeti bulunuyor.

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dövüş, türkiye, suriye, deprem