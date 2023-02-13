https://sputniknews.com.tr/20230213/rus-karma-dovuscu-mahacev-millet-turkiye-ve-suriyeyi-unutmayin-1066967307.html
Rus karma dövüşçü Mahaçev: Millet, Türkiye ve Suriye'yi unutmayın
Rus karma dövüşçü Mahaçev: Millet, Türkiye ve Suriye'yi unutmayın
Dün gece Avustralya’nın Perth kentinde düzenlenen UFC 284 (Ultimate Fighting Championship) karma dövüş turnuvasının en önemli olayı Rus İslam Mahaçev ile... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T15:36+0300
2023-02-13T15:36+0300
2023-02-13T15:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
dövüş
türkiye
suriye
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066967698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aee3011bfa64d872736741092f1c42c4.jpg
UFC hafif sıklet şampiyonu unvanı için düzenlenen karşılaşmada Rus İslam Mahaçev, hakemlerin oy birliği ile Avustralyalı rakibini mağlup etti ve böylelikle ilk kez şampiyonluk kemerini takmaya hak kazandı. Karşılaşma sonrasında Mahaçev, insanlara depremin vurduğu Türkiye ve Suriye’yi unutmamaları çağrısında bulundu. Rus sporcu, “Millet, Türkiye’yi ve Suriye’yi unutmayın, sizinle beraberiz” diye seslendi. Mahaçev’in karma dövüş müsabakaları kariyerinde 24 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. Rus dövüşçü UFC’de üst üste 12 galibiyet serisine devam ediyor. Volkanovsaki ise bu karşılaşmada UFC’de ilk, MMA’da ise ikinci yenilgiyi yaşamış oldu. Avustralyalı sporcunun da 25 galibiyeti bulunuyor.
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066967698_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_65b8a18fba61cfd7a2ebbaa583872709.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dövüş, türkiye, suriye, deprem
rusya, dövüş, türkiye, suriye, deprem
Rus karma dövüşçü Mahaçev: Millet, Türkiye ve Suriye'yi unutmayın
15:36 13.02.2023 (güncellendi: 15:40 13.02.2023) Abone ol
Dün gece Avustralya’nın Perth kentinde düzenlenen UFC 284 (Ultimate Fighting Championship) karma dövüş turnuvasının en önemli olayı Rus İslam Mahaçev ile Avustralyalı şampiyon Alexander Volkanovski arasındaki karşılaşma oldu.
UFC hafif sıklet şampiyonu unvanı için düzenlenen karşılaşmada Rus İslam Mahaçev, hakemlerin oy birliği ile Avustralyalı rakibini mağlup etti ve böylelikle ilk kez şampiyonluk kemerini takmaya hak kazandı.
Karşılaşma sonrasında Mahaçev, insanlara depremin vurduğu Türkiye ve Suriye’yi unutmamaları çağrısında bulundu. Rus sporcu, “Millet, Türkiye’yi ve Suriye’yi unutmayın, sizinle beraberiz” diye seslendi.
Mahaçev’in karma dövüş müsabakaları kariyerinde 24 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor.
Rus dövüşçü UFC’de üst üste 12 galibiyet serisine devam ediyor. Volkanovsaki ise bu karşılaşmada UFC’de ilk, MMA’da ise ikinci yenilgiyi yaşamış oldu. Avustralyalı sporcunun da 25 galibiyeti bulunuyor.