https://sputniknews.com.tr/20230213/rus-hmeymim-hava-ussu-depolarini-depremzede-suriyelilere-acti-1066983502.html

Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı

Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı

Suriye'de konuşlu Rus Hmeymim Hava Üssü'ndeki depolarda bulunan ürün ve malzemeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle depremden etkilenen... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T21:11+0300

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multimedya

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suriye

deprem

hmeymim üssü

rusya

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Sputnik'e konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nde görevli Yarbay Aleksandr Vasilyev, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla direkt olarak depolarımızdan yardım dağıtmaya başladık. Doğrudan Hmeymim Hava Üssü'nden yardım sunma süreci, sürecin hızlanmasına katkı sunacak. Depremzedeler camilerde kurulan en yakın iki barınma merkezinden üsse geliyor" dedi.Hmeymim Hava Üssü'nde depremzedelerin kabul edildiği bir sağlık merkezi bulunuyor. Merkezde hem Rus sağlıkçılar hem de Suriyeliler çalışıyor.Üste insani yardım bekleyen bir kadın, Rusya'nın son yıllarda Suriye'yi hiçbir felakette yalnız bırakmadığını vurguladı.Rusya'nın Suriye'ye terörle mücadelede, barışçıl yaşamın tesis edilmesinde, daha sonra pandemide aşı vererek yardım ettiğini anımsatan kadın, "Şimdi de depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardım ediyorlar. Bunu asla unutmayacağız ve sanırım birçok kişi benimle hemfikir" ifadelerini kullandı.

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Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı 2023-02-13T21:11+0300 true PT1M54S

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video, suriye, deprem, hmeymim üssü, rusya