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Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
Suriye'de konuşlu Rus Hmeymim Hava Üssü'ndeki depolarda bulunan ürün ve malzemeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle depremden etkilenen... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T21:11+0300
2023-02-13T21:11+0300
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video
suriye
deprem
hmeymim üssü
rusya
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Sputnik'e konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nde görevli Yarbay Aleksandr Vasilyev, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla direkt olarak depolarımızdan yardım dağıtmaya başladık. Doğrudan Hmeymim Hava Üssü'nden yardım sunma süreci, sürecin hızlanmasına katkı sunacak. Depremzedeler camilerde kurulan en yakın iki barınma merkezinden üsse geliyor" dedi.Hmeymim Hava Üssü'nde depremzedelerin kabul edildiği bir sağlık merkezi bulunuyor. Merkezde hem Rus sağlıkçılar hem de Suriyeliler çalışıyor.Üste insani yardım bekleyen bir kadın, Rusya'nın son yıllarda Suriye'yi hiçbir felakette yalnız bırakmadığını vurguladı.Rusya'nın Suriye'ye terörle mücadelede, barışçıl yaşamın tesis edilmesinde, daha sonra pandemide aşı vererek yardım ettiğini anımsatan kadın, "Şimdi de depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardım ediyorlar. Bunu asla unutmayacağız ve sanırım birçok kişi benimle hemfikir" ifadelerini kullandı.
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Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
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video, suriye, deprem, hmeymim üssü, rusya
video, suriye, deprem, hmeymim üssü, rusya

Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı

21:11 13.02.2023
© Sputnik
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Suriye'de konuşlu Rus Hmeymim Hava Üssü'ndeki depolarda bulunan ürün ve malzemeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle depremden etkilenen Suriyelilere dağıtılmaya başlandı.
Sputnik'e konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nde görevli Yarbay Aleksandr Vasilyev, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla direkt olarak depolarımızdan yardım dağıtmaya başladık. Doğrudan Hmeymim Hava Üssü'nden yardım sunma süreci, sürecin hızlanmasına katkı sunacak. Depremzedeler camilerde kurulan en yakın iki barınma merkezinden üsse geliyor" dedi.
© SputnikRus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
© Sputnik
Hmeymim Hava Üssü'nde depremzedelerin kabul edildiği bir sağlık merkezi bulunuyor. Merkezde hem Rus sağlıkçılar hem de Suriyeliler çalışıyor.
© SputnikRus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Rus Hmeymim Hava Üssü, depolarını depremzede Suriyelilere açtı
© Sputnik

Üste insani yardım bekleyen bir kadın, Rusya'nın son yıllarda Suriye'yi hiçbir felakette yalnız bırakmadığını vurguladı.
© SputnikÜste insani yardım bekleyen bir kadın, Rusya'nın son yıllarda Suriye'yi hiçbir felakette yalnız bırakmadığını vurguladı.
Üste insani yardım bekleyen bir kadın, Rusya'nın son yıllarda Suriye'yi hiçbir felakette yalnız bırakmadığını vurguladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Üste insani yardım bekleyen bir kadın, Rusya'nın son yıllarda Suriye'yi hiçbir felakette yalnız bırakmadığını vurguladı.
© Sputnik

Rusya'nın Suriye'ye terörle mücadelede, barışçıl yaşamın tesis edilmesinde, daha sonra pandemide aşı vererek yardım ettiğini anımsatan kadın, "Şimdi de depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardım ediyorlar. Bunu asla unutmayacağız ve sanırım birçok kişi benimle hemfikir" ifadelerini kullandı.
Bunu asla unutmayacağız ve sanırım birçok kişi benimle hemfikir" ifadelerini kullandı.
Bunu asla unutmayacağız ve sanırım birçok kişi benimle hemfikir ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Bunu asla unutmayacağız ve sanırım birçok kişi benimle hemfikir" ifadelerini kullandı.
© Sputnik Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla direkt olarak depolarımızdan yardım dağıtmaya başladık.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla direkt olarak depolarımızdan yardım dağıtmaya başladık. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla direkt olarak depolarımızdan yardım dağıtmaya başladık.
© Sputnik
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