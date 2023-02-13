https://sputniknews.com.tr/20230213/rus-arama-kurtarma-ekiplerinden-turkiyede-bulunan-cecen-koyune-yardim-eli--1067026704.html
Rus arama kurtarma ekiplerinden Türkiye’de bulunan Çeçen köyüne 'yardım eli'
Rus arama kurtarma ekiplerinden Türkiye’de bulunan Çeçen köyüne 'yardım eli'
10 ili etkileyen deprem sonrası, Türkiye’ye yardım için gelen Rus arama kurtarma ekipleri, dağlık bölgede bulunan Çeçen köyündeki depremzedelere ihtiyaç... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:07+0300
2023-02-13T14:07+0300
2023-02-14T15:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
afet
yardım
rusya
türkiye
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Merkez Üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrası Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından insani yardımlar yapılıyor. Rusya’dan gelen arama kurtarma ekipleri Türkiye’nin dağlık bölgesinde bulunan bir köye yardım eli uzattı. Görüntülerde Rus arama kurtarma ekiplerinin yardım malzemelerini tırdan indirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı görülüyor.
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Rus arama kurtarma ekiplerinden Türkiye’de bulunan Çeçen köyüne yardım eli
Rus arama kurtarma ekiplerinden Türkiye’de bulunan Çeçen köyüne yardım eli
2023-02-13T14:07+0300
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PT0M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, deprem, afet, yardım, rusya, türkiye, видео
video, deprem, afet, yardım, rusya, türkiye, видео
Rus arama kurtarma ekiplerinden Türkiye’de bulunan Çeçen köyüne 'yardım eli'
14:07 13.02.2023 (güncellendi: 15:07 14.02.2023) Abone ol
10 ili etkileyen deprem sonrası, Türkiye’ye yardım için gelen Rus arama kurtarma ekipleri, dağlık bölgede bulunan Çeçen köyündeki depremzedelere ihtiyaç paketleri getirdi.
Merkez Üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrası Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından insani yardımlar yapılıyor.
Rusya’dan gelen arama kurtarma ekipleri Türkiye’nin dağlık bölgesinde bulunan bir köye yardım eli uzattı.
Görüntülerde Rus arama kurtarma ekiplerinin yardım malzemelerini tırdan indirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı görülüyor.