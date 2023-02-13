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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/putin-rusya-ukrayna-ve-donbassta-devam-eden-ozel-askeri-harekatta-kazanan-taraf-olacak-1066984952.html
Putin: Rusya, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacak
Putin: Rusya, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacaklarını söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T18:51+0300
2023-02-13T18:52+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov'la bir araya geldi.Zyuganov, görüşme sırasında "20 yıl Avrupa Konseyi'nde çalıştım. Avrupa'nın Amerikalıların altına bu kadar girebileceğini hiç öngörmememiştim, ama tek kelimeyle hayasızlaştılar. Fakat biz kazanmak zorundayız ve kazanacağımızı umuyorum" dedi.Putin, Zyuganov'a "Aynen öyle olacak" karşılığını verdi.Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle Zyuganov'u tebrik eden Putin, savunma ve güvenlik konularında Duma'daki komünistlerle hiçbir zaman görüş ayrılığı yaşamadığının altını çizdi.Partinin Rusya'nın güvenliğini sağlamak için hükümete her zaman gerekli görevleri belirlediğini kaydeden Putin, "Ülkedeki vatanseverlik hareketinin önemli bir parçası olarak Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin bu rolü yerine getirmeye devam edeceğini umuyorum. Siyasi tartışmaya, ülkenin sosyal alanda, ekonomide, savunma ve güvenlik alanında kalkınması için en kabul edilebilir ve rasyonel çözümlerin aranmasına önemli katkı sağlayacaktır, bu konuda hiçbir çelişki görüş ayrılığı yaşamadık" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi

Putin: Rusya, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacak

18:51 13.02.2023 (güncellendi: 18:52 13.02.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacaklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov'la bir araya geldi.

Zyuganov, görüşme sırasında "20 yıl Avrupa Konseyi'nde çalıştım. Avrupa'nın Amerikalıların altına bu kadar girebileceğini hiç öngörmememiştim, ama tek kelimeyle hayasızlaştılar. Fakat biz kazanmak zorundayız ve kazanacağımızı umuyorum" dedi.

Putin, Zyuganov'a "Aynen öyle olacak" karşılığını verdi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle Zyuganov'u tebrik eden Putin, savunma ve güvenlik konularında Duma'daki komünistlerle hiçbir zaman görüş ayrılığı yaşamadığının altını çizdi.

Partinin Rusya'nın güvenliğini sağlamak için hükümete her zaman gerekli görevleri belirlediğini kaydeden Putin, "Ülkedeki vatanseverlik hareketinin önemli bir parçası olarak Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin bu rolü yerine getirmeye devam edeceğini umuyorum. Siyasi tartışmaya, ülkenin sosyal alanda, ekonomide, savunma ve güvenlik alanında kalkınması için en kabul edilebilir ve rasyonel çözümlerin aranmasına önemli katkı sağlayacaktır, bu konuda hiçbir çelişki görüş ayrılığı yaşamadık" ifadelerini kullandı.
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