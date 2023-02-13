https://sputniknews.com.tr/20230213/putin-rusya-ukrayna-ve-donbassta-devam-eden-ozel-askeri-harekatta-kazanan-taraf-olacak-1066984952.html

Putin: Rusya, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacak

Putin: Rusya, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta kazanan taraf olacaklarını söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T18:51+0300

2023-02-13T18:51+0300

2023-02-13T18:52+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov'la bir araya geldi.Zyuganov, görüşme sırasında "20 yıl Avrupa Konseyi'nde çalıştım. Avrupa'nın Amerikalıların altına bu kadar girebileceğini hiç öngörmememiştim, ama tek kelimeyle hayasızlaştılar. Fakat biz kazanmak zorundayız ve kazanacağımızı umuyorum" dedi.Putin, Zyuganov'a "Aynen öyle olacak" karşılığını verdi.Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle Zyuganov'u tebrik eden Putin, savunma ve güvenlik konularında Duma'daki komünistlerle hiçbir zaman görüş ayrılığı yaşamadığının altını çizdi.Partinin Rusya'nın güvenliğini sağlamak için hükümete her zaman gerekli görevleri belirlediğini kaydeden Putin, "Ülkedeki vatanseverlik hareketinin önemli bir parçası olarak Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin bu rolü yerine getirmeye devam edeceğini umuyorum. Siyasi tartışmaya, ülkenin sosyal alanda, ekonomide, savunma ve güvenlik alanında kalkınması için en kabul edilebilir ve rasyonel çözümlerin aranmasına önemli katkı sağlayacaktır, bu konuda hiçbir çelişki görüş ayrılığı yaşamadık" ifadelerini kullandı.

ukrayna

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vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi