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https://sputniknews.com.tr/20230213/prof-dr-naci-gorur-istanbulda-deprem-olma-olasiligi-artti-diye-dusunuyoruz-1066982393.html
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hangi bölgelerde deprem riski arttığını NTV yayınında anlattı. Görür... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T17:57+0300
2023-02-13T17:57+0300
türkiye
istanbul
deprem
naci görür
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyarıda bulunarak "Aradan 23 sene geçti. Bizlerde hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık" ifadelerine yer verdi.Görür, canlı yayında yaptığı açıklamada, devamında şu ifadeleri kullandı:"Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD'li bir bilim adamı, Türk yer bilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62'dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık.Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma, yayınlandı. Aradan 23 sene geçti. Bizlerde hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık."Naci Görür ayrıca, "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. İstanbul depremi de Maraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı. İstanbul depreme hazır mı derseniz, hayır değil. dolayısıyla üzüleceğiz, yine içimiz yanacak. İstanbul'da deprem olursa, emin olun bu Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız. Çünkü İstanbul'da yapı stoğunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla" dedi.Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, "Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" şeklimde konuştu
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istanbul, deprem, naci görür
istanbul, deprem, naci görür

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz

17:57 13.02.2023
© DHANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© DHA
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Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hangi bölgelerde deprem riski arttığını NTV yayınında anlattı. Görür, ''İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz'' dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyarıda bulunarak "Aradan 23 sene geçti. Bizlerde hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık" ifadelerine yer verdi.
Görür, canlı yayında yaptığı açıklamada, devamında şu ifadeleri kullandı:
"Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD'li bir bilim adamı, Türk yer bilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62'dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık.
Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma, yayınlandı. Aradan 23 sene geçti. Bizlerde hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık."
Naci Görür ayrıca, "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. İstanbul depremi de Maraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı. İstanbul depreme hazır mı derseniz, hayır değil. dolayısıyla üzüleceğiz, yine içimiz yanacak. İstanbul'da deprem olursa, emin olun bu Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız. Çünkü İstanbul'da yapı stoğunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla" dedi.
Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, "Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" şeklimde konuştu
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