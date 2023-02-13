https://sputniknews.com.tr/20230213/prof-ahmet-ercan-1950-yili-turkiyede-kotu-yapilasmanin-basladigi-zaman-dilimidir-1066965881.html

Prof. Ahmet Ercan: 1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir

Prof. Ahmet Ercan: 1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi devam ediyor. Prof. Ahmet Ercan Radyo Sputnik’te Ali... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T15:22+0300

2023-02-13T15:22+0300

2023-02-13T15:22+0300

seyir hali

ahmet ercan

afad

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan yaşanılan depremlerin olağanüstü boyutlarda olduğunu doğrulayarak sadece bu bahaneye sığınılmaması gerektiğini vurguladı.Prof. Ahmet Ercan kötü yapılaşmanın altını çizerek, ‘1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir. Bırakınız yapsınlar, Türkiye’de özgürlük var düşüncesi Anadolu’da betonarme yapıların oluşmasına sebep oldu. Daha sonrasında bu yanlış yapılaşma bütün Anadolu’yu sardı.’ ifadelerini kullandı.Ahmet Ercan: Türk halkının tekrar devletiyle bir olup yurttaşlık bilincine sahip olduğunu görmek kıvanç verici bir durumTürkiye’nin olayların bu kadar büyüyeceğini öngöremediğini belirten Ahmet Ercan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bu tarz durumlar için kurulduğunu fakat AFAD’ın teknik altyapısının henüz hazır olmadığını söyledi. Prof. Ercan depremlerin ardından Kızılay’ın da sınıfta kaldığını belirterek, ordunun ilk günden itibaren bölgede sükûneti sağlaması gerekirdi açıklamalarında bulundu. Prof. Ahmet Ercan sözlerini şöyle devam ettirdi:"Gölcük depreminden bu yana hırsızlık ve yağmalama olayları, organ mafyalarının ortaya çıkması gibi sıkıntılar yaşanıyor. Türk ordusunun depremin ilk anından itibaren sahaya inerek orada sükûneti sağlaması gerekirdi. Bütün olumsuzluklara rağmen Türk halkının tekrar devletiyle bir olup yurttaşlık bilincine sahip olduğunu görmek kıvanç verici bir durum."

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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ahmet ercan, afad, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)