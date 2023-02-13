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https://sputniknews.com.tr/20230213/prof-ahmet-ercan-1950-yili-turkiyede-kotu-yapilasmanin-basladigi-zaman-dilimidir-1066965881.html
Prof. Ahmet Ercan: 1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir
Prof. Ahmet Ercan: 1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi devam ediyor. Prof. Ahmet Ercan Radyo Sputnik’te Ali... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T15:22+0300
2023-02-13T15:22+0300
seyir hali
ahmet ercan
afad
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan yaşanılan depremlerin olağanüstü boyutlarda olduğunu doğrulayarak sadece bu bahaneye sığınılmaması gerektiğini vurguladı.Prof. Ahmet Ercan kötü yapılaşmanın altını çizerek, ‘1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir. Bırakınız yapsınlar, Türkiye’de özgürlük var düşüncesi Anadolu’da betonarme yapıların oluşmasına sebep oldu. Daha sonrasında bu yanlış yapılaşma bütün Anadolu’yu sardı.’ ifadelerini kullandı.Ahmet Ercan: Türk halkının tekrar devletiyle bir olup yurttaşlık bilincine sahip olduğunu görmek kıvanç verici bir durumTürkiye’nin olayların bu kadar büyüyeceğini öngöremediğini belirten Ahmet Ercan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bu tarz durumlar için kurulduğunu fakat AFAD’ın teknik altyapısının henüz hazır olmadığını söyledi. Prof. Ercan depremlerin ardından Kızılay’ın da sınıfta kaldığını belirterek, ordunun ilk günden itibaren bölgede sükûneti sağlaması gerekirdi açıklamalarında bulundu. Prof. Ahmet Ercan sözlerini şöyle devam ettirdi:"Gölcük depreminden bu yana hırsızlık ve yağmalama olayları, organ mafyalarının ortaya çıkması gibi sıkıntılar yaşanıyor. Türk ordusunun depremin ilk anından itibaren sahaya inerek orada sükûneti sağlaması gerekirdi. Bütün olumsuzluklara rağmen Türk halkının tekrar devletiyle bir olup yurttaşlık bilincine sahip olduğunu görmek kıvanç verici bir durum."
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Ali Çağatay
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ahmet ercan, afad, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ahmet ercan, afad, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Prof. Ahmet Ercan: 1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir

15:22 13.02.2023
© SputnikAli Çağatay ile Seyir Hali
Ali Çağatay ile Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi devam ediyor. Prof. Ahmet Ercan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak durum değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan yaşanılan depremlerin olağanüstü boyutlarda olduğunu doğrulayarak sadece bu bahaneye sığınılmaması gerektiğini vurguladı.
Prof. Ahmet Ercan kötü yapılaşmanın altını çizerek, ‘1950 yılı Türkiye’de kötü yapılaşmanın başladığı zaman dilimidir. Bırakınız yapsınlar, Türkiye’de özgürlük var düşüncesi Anadolu’da betonarme yapıların oluşmasına sebep oldu. Daha sonrasında bu yanlış yapılaşma bütün Anadolu’yu sardı.’ ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan: Türk halkının tekrar devletiyle bir olup yurttaşlık bilincine sahip olduğunu görmek kıvanç verici bir durum

Türkiye’nin olayların bu kadar büyüyeceğini öngöremediğini belirten Ahmet Ercan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bu tarz durumlar için kurulduğunu fakat AFAD’ın teknik altyapısının henüz hazır olmadığını söyledi. Prof. Ercan depremlerin ardından Kızılay’ın da sınıfta kaldığını belirterek, ordunun ilk günden itibaren bölgede sükûneti sağlaması gerekirdi açıklamalarında bulundu. Prof. Ahmet Ercan sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Gölcük depreminden bu yana hırsızlık ve yağmalama olayları, organ mafyalarının ortaya çıkması gibi sıkıntılar yaşanıyor. Türk ordusunun depremin ilk anından itibaren sahaya inerek orada sükûneti sağlaması gerekirdi. Bütün olumsuzluklara rağmen Türk halkının tekrar devletiyle bir olup yurttaşlık bilincine sahip olduğunu görmek kıvanç verici bir durum."
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