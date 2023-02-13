https://sputniknews.com.tr/20230213/polonyali-askerler-gocmenleri-belarus-sinirindaki-duvarda-bulunan-hayvan-kapisindan-gecirerek-kovdu-1066988700.html

Polonyalı askerler, göçmenleri Belarus sınırındaki duvarda bulunan hayvan kapısından geçirerek kovdu

Polonyalı askerler, göçmenleri Belarus sınırındaki duvarda bulunan hayvan kapısından geçirerek kovdu

Polonyalı sınır muhafızlarının, topraklarına izinsiz giren göçmenleri, Belarus sınırındaki duvarda hayvanlar için yapılan kapılardan geçirerek sınır dışı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T20:10+0300

2023-02-13T20:10+0300

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Belarus Sınır Muhafıza Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Polonyalı askerlerin izinsiz göçmenleri gruplar halinde duvara getirerek zorla, hayvanlar için yapılan kapıdan geçirerek sınır dışı ettiği kaydedildi. Toplamda son 3 günde bu türden 6 vakanın gerçekleştiği belirtildi.Belaruslu sınır muhafızları ayrıca, göçmenlerden birinin ayağından yaralandığı ve ona tıbbi yardımın sağlandığını bildirdi.

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