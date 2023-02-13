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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/pakistan-ukraynaya-10-bin-grad-roketi-gonderdi-1066992771.html
‘Pakistan, Ukrayna’ya 10 bin Grad roketi gönderdi’
‘Pakistan, Ukrayna’ya 10 bin Grad roketi gönderdi’
Hint medyası, Pakistan’ın Ukrayna’ya, Grad çok namlulu roketatarlar için 10 bin roket gönderdiğini iddia etti. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T22:58+0300
2023-02-13T22:58+0300
ukrayna krizi
pakistan
ukrayna
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Hindistan’ın İngilizce yayın yapan günlük gazetesi Economic Times’in kaynaklara dayandırılan haberde, Grad çok namlulu roketatarlar için mühimmatın şubat başında Karaçi limanından çıktığı ve Almanya’daki Emden limanı üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılacağı ifade edildi.Adı açıklanmayan bir kaynak, Pakistan’ın Rusya’dan sürekli petrol fiyatına indirim talep etmesine rağmen düzenli olarak Ukrayna’ya silah tedarik ettiğini öne sürdü.Haberde ayrıca Pakistan fabrikalarının geçen ocak ayında Karaçi limanı üzerinden Ukrayna’ya 50 bin adet mühimmat gönderdiği iddia edildi.
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pakistan, ukrayna
pakistan, ukrayna

‘Pakistan, Ukrayna’ya 10 bin Grad roketi gönderdi’

22:58 13.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVBM-21 Grad
BM-21 Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Hint medyası, Pakistan’ın Ukrayna’ya, Grad çok namlulu roketatarlar için 10 bin roket gönderdiğini iddia etti.
Hindistan’ın İngilizce yayın yapan günlük gazetesi Economic Times’in kaynaklara dayandırılan haberde, Grad çok namlulu roketatarlar için mühimmatın şubat başında Karaçi limanından çıktığı ve Almanya’daki Emden limanı üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılacağı ifade edildi.
Adı açıklanmayan bir kaynak, Pakistan’ın Rusya’dan sürekli petrol fiyatına indirim talep etmesine rağmen düzenli olarak Ukrayna’ya silah tedarik ettiğini öne sürdü.
Haberde ayrıca Pakistan fabrikalarının geçen ocak ayında Karaçi limanı üzerinden Ukrayna’ya 50 bin adet mühimmat gönderdiği iddia edildi.
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