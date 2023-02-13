https://sputniknews.com.tr/20230213/pakistan-ukraynaya-10-bin-grad-roketi-gonderdi-1066992771.html
‘Pakistan, Ukrayna’ya 10 bin Grad roketi gönderdi’
‘Pakistan, Ukrayna’ya 10 bin Grad roketi gönderdi’
Hint medyası, Pakistan’ın Ukrayna’ya, Grad çok namlulu roketatarlar için 10 bin roket gönderdiğini iddia etti. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T22:58+0300
2023-02-13T22:58+0300
2023-02-13T22:58+0300
ukrayna krizi
pakistan
ukrayna
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Hindistan’ın İngilizce yayın yapan günlük gazetesi Economic Times’in kaynaklara dayandırılan haberde, Grad çok namlulu roketatarlar için mühimmatın şubat başında Karaçi limanından çıktığı ve Almanya’daki Emden limanı üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılacağı ifade edildi.Adı açıklanmayan bir kaynak, Pakistan’ın Rusya’dan sürekli petrol fiyatına indirim talep etmesine rağmen düzenli olarak Ukrayna’ya silah tedarik ettiğini öne sürdü.Haberde ayrıca Pakistan fabrikalarının geçen ocak ayında Karaçi limanı üzerinden Ukrayna’ya 50 bin adet mühimmat gönderdiği iddia edildi.
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pakistan, ukrayna
‘Pakistan, Ukrayna’ya 10 bin Grad roketi gönderdi’
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Hint medyası, Pakistan’ın Ukrayna’ya, Grad çok namlulu roketatarlar için 10 bin roket gönderdiğini iddia etti.
Hindistan’ın İngilizce yayın yapan günlük gazetesi Economic Times
’in kaynaklara dayandırılan haberde, Grad çok namlulu roketatarlar için mühimmatın şubat başında Karaçi limanından çıktığı ve Almanya’daki Emden limanı üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılacağı ifade edildi.
Adı açıklanmayan bir kaynak, Pakistan’ın Rusya’dan sürekli petrol fiyatına indirim talep etmesine rağmen düzenli olarak Ukrayna’ya silah tedarik ettiğini öne sürdü.
Haberde ayrıca Pakistan fabrikalarının geçen ocak ayında Karaçi limanı üzerinden Ukrayna’ya 50 bin adet mühimmat gönderdiği iddia edildi.