https://sputniknews.com.tr/20230213/nagehan-alci-deprem-bolgesine-giris-cikislar-kisitlanmali-1066954292.html
Nagehan Alçı: Deprem bölgesine giriş çıkışlar kısıtlanmalı
Nagehan Alçı: Deprem bölgesine giriş çıkışlar kısıtlanmalı
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Gördüğüm sıkıntıların en büyüklerinden biri insanların güvenlik endişesi.Tüm deprem bölgesi için geçerli bu. Hayatta kalanların... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T12:41+0300
2023-02-13T12:41+0300
2023-02-13T12:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nagehan alçı
deprem
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Alçı, yazısında, "Böyle bir önlem yurdun dört bir tarafından gelen erzak yardımlarını doğru kişilere ulaştırmak açısından da önemli. Evet, bu felakette millet olarak göz yaşartıcı bir dayanışma sergiliyoruz, dünyada az bulunur bir özveri örneği sunuyoruz ama maalesef kötü niyetli kişiler de var. Maraş’ta erzak ve giysi dağıtanlardan dinlediğime göre arabasının bagajını depremzedeler için gönderilmiş kuru gıda ve temizlik malzemeleri ile doldurup köyüne, şehrine dönenler var. Bu çok çirkin bir suistimal ancak böyle şeylerin önüne geçmek için de en azından kısa vadede herkesin felaket bölgesine girmesini engellemek gerekiyor" ifadesini kullandı.
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nagehan alçı, deprem
Nagehan Alçı: Deprem bölgesine giriş çıkışlar kısıtlanmalı
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Gördüğüm sıkıntıların en büyüklerinden biri insanların güvenlik endişesi.Tüm deprem bölgesi için geçerli bu. Hayatta kalanların malvarlıkları o evlerin içinde. Genel talep, şehir giriş çıkış noktalarına evlerinin güvenliği sağlanana kadar giriş-çıkışa izin verilmemesi" değerlendirmesini yaptı.
Alçı, yazısında
, "Böyle bir önlem yurdun dört bir tarafından gelen erzak yardımlarını doğru kişilere ulaştırmak açısından da önemli. Evet, bu felakette millet olarak göz yaşartıcı bir dayanışma sergiliyoruz, dünyada az bulunur bir özveri örneği sunuyoruz ama maalesef kötü niyetli kişiler de var. Maraş’ta erzak ve giysi dağıtanlardan dinlediğime göre arabasının bagajını depremzedeler için gönderilmiş kuru gıda ve temizlik malzemeleri ile doldurup köyüne, şehrine dönenler var. Bu çok çirkin bir suistimal ancak böyle şeylerin önüne geçmek için de en azından kısa vadede herkesin felaket bölgesine girmesini engellemek gerekiyo
r" ifadesini kullandı.