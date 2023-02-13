https://sputniknews.com.tr/20230213/nagehan-alci-deprem-bolgesine-giris-cikislar-kisitlanmali-1066954292.html

Nagehan Alçı: Deprem bölgesine giriş çıkışlar kısıtlanmalı

Nagehan Alçı: Deprem bölgesine giriş çıkışlar kısıtlanmalı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Gördüğüm sıkıntıların en büyüklerinden biri insanların güvenlik endişesi.Tüm deprem bölgesi için geçerli bu. Hayatta kalanların... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T12:41+0300

2023-02-13T12:41+0300

2023-02-13T12:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

nagehan alçı

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066941009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc09721e4399b33415589c11645af240.jpg

Alçı, yazısında, "Böyle bir önlem yurdun dört bir tarafından gelen erzak yardımlarını doğru kişilere ulaştırmak açısından da önemli. Evet, bu felakette millet olarak göz yaşartıcı bir dayanışma sergiliyoruz, dünyada az bulunur bir özveri örneği sunuyoruz ama maalesef kötü niyetli kişiler de var. Maraş’ta erzak ve giysi dağıtanlardan dinlediğime göre arabasının bagajını depremzedeler için gönderilmiş kuru gıda ve temizlik malzemeleri ile doldurup köyüne, şehrine dönenler var. Bu çok çirkin bir suistimal ancak böyle şeylerin önüne geçmek için de en azından kısa vadede herkesin felaket bölgesine girmesini engellemek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nagehan alçı, deprem