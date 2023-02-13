https://sputniknews.com.tr/20230213/naci-gorur-sanirim-malatyadaki-bagimsiz-bir-deprem-1066943733.html

Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem

Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Hekimhan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T08:50+0300

2023-02-13T08:50+0300

2023-02-13T08:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

malatya

deprem

naci görür

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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 19.29’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”

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türkiye, malatya, deprem, naci görür