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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/naci-gorur-sanirim-malatyadaki-bagimsiz-bir-deprem-1066943733.html
Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem
Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Hekimhan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T08:50+0300
2023-02-13T08:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
malatya
deprem
naci görür
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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 19.29’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”
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türkiye, malatya, deprem, naci görür
türkiye, malatya, deprem, naci görür

Naci Görür: Sanırım Malatya’daki bağımsız bir deprem

08:50 13.02.2023
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© DHA
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Hekimhan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 19.29’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”
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