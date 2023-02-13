https://sputniknews.com.tr/20230213/meteoroloji-paylasti-deprem-bolgesinde-hava-durumu-1066945957.html

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen 10 ilde hava durumunun nasıl olacağına dair Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T10:03+0300

2023-02-13T10:03+0300

2023-02-13T10:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066676994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22213f8987f105e24cc6b119f761f0ba.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayınladı.Meteoroloji'nin deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporu şöyle:AkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Adana °c, 14°cAz bulutluAntalya °c, 16°cAz bulutluHatay °c, 12°cAz bulutluK.maraş °c, 5°cAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Diyarbakır °c, 6°cAz bulutluGaziantep °c, 7°cAz bulutluSiirt °c, 5°cAz bulutluŞanlıurfa °c, 8°cAz bulutluDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Elazığ °c, 2°cParçalı ve az bulutluErzurum °c, -8°cÇok bulutluKars °c, -7°cÇok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlıMalatya °c, -1°cParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Amasya °c, 6°cÇok bulutluSamsun °c, 6°cÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTokat °c, 2°cÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıTrabzon °c, 6°cÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Ankara °c, 5°cParçalı ve az bulutluEskişehir °c, 4°cParçalı ve az bulutluKonya °c, -3°cParçalı ve az bulutluSivas °c, -3°cParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Bolu °c, 3°cParçalı ve çok bulutluDüzce °c, 6°cÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKastamonu °c, 2°cÇok bulutluZonguldak °c, 6°cÇok bulutluMarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Edirne °c, 8°cParçalı, yer yer çok bulutluİstanbul °c, 7°cParçalı, yer yer çok bulutluKırklareli °c, 7°cParçalı, yer yer çok bulutluKocaeli °c, 8°cParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.A.karahisar °c, 3°cParçalı ve az bulutluDenizli °c, 10°cAz bulutluİzmir °c, 13°cAz bulutluKütahya °c, 3°cParçalı ve az bulutlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu