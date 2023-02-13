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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/meteoroloji-paylasti-deprem-bolgesinde-hava-durumu-1066945957.html
Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu
Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen 10 ilde hava durumunun nasıl olacağına dair Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T10:03+0300
2023-02-13T10:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayınladı.Meteoroloji'nin deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporu şöyle:AkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Adana °c, 14°cAz bulutluAntalya °c, 16°cAz bulutluHatay °c, 12°cAz bulutluK.maraş °c, 5°cAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Diyarbakır °c, 6°cAz bulutluGaziantep °c, 7°cAz bulutluSiirt °c, 5°cAz bulutluŞanlıurfa °c, 8°cAz bulutluDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Elazığ °c, 2°cParçalı ve az bulutluErzurum °c, -8°cÇok bulutluKars °c, -7°cÇok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlıMalatya °c, -1°cParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Amasya °c, 6°cÇok bulutluSamsun °c, 6°cÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTokat °c, 2°cÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıTrabzon °c, 6°cÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Ankara °c, 5°cParçalı ve az bulutluEskişehir °c, 4°cParçalı ve az bulutluKonya °c, -3°cParçalı ve az bulutluSivas °c, -3°cParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Bolu °c, 3°cParçalı ve çok bulutluDüzce °c, 6°cÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKastamonu °c, 2°cÇok bulutluZonguldak °c, 6°cÇok bulutluMarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Edirne °c, 8°cParçalı, yer yer çok bulutluİstanbul °c, 7°cParçalı, yer yer çok bulutluKırklareli °c, 7°cParçalı, yer yer çok bulutluKocaeli °c, 8°cParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.A.karahisar °c, 3°cParçalı ve az bulutluDenizli °c, 10°cAz bulutluİzmir °c, 13°cAz bulutluKütahya °c, 3°cParçalı ve az bulutlu
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deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
deprem, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu

10:03 13.02.2023
© AA / Sercan KüçükşahinKahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Buhara Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdürdü.
Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Buhara Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA / Sercan Küçükşahin
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen 10 ilde hava durumunun nasıl olacağına dair Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; hava şartları da bölgedeki afetzedeleri zorluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayınladı.Meteoroloji'nin deprem bölgesi ve yurt geneli için hava durumu raporu şöyle:

Akdeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Adana °c, 14°c
Az bulutlu
Antalya °c, 16°c
Az bulutlu
Hatay °c, 12°c
Az bulutlu
K.maraş °c, 5°c
Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır °c, 6°c
Az bulutlu
Gaziantep °c, 7°c
Az bulutlu
Siirt °c, 5°c
Az bulutlu
Şanlıurfa °c, 8°c
Az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Elazığ °c, 2°c
Parçalı ve az bulutlu
Erzurum °c, -8°c
Çok bulutlu
Kars °c, -7°c
Çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlı
Malatya °c, -1°c
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Amasya °c, 6°c
Çok bulutlu
Samsun °c, 6°c
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Tokat °c, 2°c
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Trabzon °c, 6°c
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ankara °c, 5°c
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir °c, 4°c
Parçalı ve az bulutlu
Konya °c, -3°c
Parçalı ve az bulutlu
Sivas °c, -3°c
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bolu °c, 3°c
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce °c, 6°c
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Kastamonu °c, 2°c
Çok bulutlu
Zonguldak °c, 6°c
Çok bulutlu

Marmara

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Edirne °c, 8°c
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul °c, 7°c
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kırklareli °c, 7°c
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kocaeli °c, 8°c
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.karahisar °c, 3°c
Parçalı ve az bulutlu
Denizli °c, 10°c
Az bulutlu
İzmir °c, 13°c
Az bulutlu
Kütahya °c, 3°c
Parçalı ve az bulutlu
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