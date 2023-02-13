https://sputniknews.com.tr/20230213/mansur-yavastan-igaya-hatay-havalimani-tepkisi-bunlar-ayip-seyler-1066971586.html
Mansur Yavaş'tan İGA'ya Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlar ayıp şeyler
Mansur Yavaş'tan İGA'ya Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlar ayıp şeyler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı’nın onarımı konusunda İGA’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABB'nin logolarını... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:04+0300
2023-02-13T16:04+0300
2023-02-13T16:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mansur yavaş
hatay
havalimanı
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Mansur Yavaş, depremde hasar gören Hatay Havalimanı pistinin onarılmasının ardından ortaya çıkan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Yavaş, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.Yavaş, ABB ekiplerinin pistteki hafriyatı kaldırdığını belirterek, “Biz orada işe başladığımızda İGA’nın veya başka bir kuruluşun iş makinesi yoktu. İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.
hatay
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mansur yavaş, hatay, havalimanı
mansur yavaş, hatay, havalimanı
Mansur Yavaş'tan İGA'ya Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlar ayıp şeyler
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı’nın onarımı konusunda İGA’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABB'nin logolarını görünmeyecek şekilde uzak çektiğini söyleyerek tepki gösterdi.
Mansur Yavaş, depremde hasar gören Hatay Havalimanı pistinin onarılmasının ardından ortaya çıkan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Yavaş, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
Yavaş, ABB ekiplerinin pistteki hafriyatı kaldırdığını belirterek, “Biz orada işe başladığımızda İGA’nın veya başka bir kuruluşun iş makinesi yoktu. İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.