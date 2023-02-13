https://sputniknews.com.tr/20230213/kremlin-rusya-devlet-baskani-putinin-guvenligi-gereken-duzeyde-saglaniyor-1066960465.html

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenliği gereken düzeyde sağlanıyor

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenliği gereken düzeyde sağlanıyor

ABD ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin topraklarında terör saldırıları düzenlemek için cihatçıları elemanlaması nedeniyle Devlet... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T13:34+0300

2023-02-13T13:34+0300

2023-02-13T13:34+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

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ABD ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin topraklarında terör saldırıları düzenlemek için cihatçıları elemanlaması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını vurguladı.Gazetecilerin soruları üzerine Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını belirten Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği ile devlet koruması altında bulunan kişilerin güvenliği tüm risk ve tehlikeler dikkate alınarak gereken düzeyde sağlanıyor" dedi.ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya'daki vatandaşlarını çifte vatandaşlık, konsolosluk yardımına erişimi konularında çıkarılabilecek olası sorunlar, çifte vatandaşlara yönelik seferberliğe çağrılma, sınır dışı edilme veya askere çağrılma riskleri nedeniyle ülkeyi terk etmeye çağırması da günlük basın toplantısında gündeme geldi.Öncelikle bu tür çağrıları ilk kez duymadıklarının altını çizen Peskov, Kremlin için bu kişilerin aynı zamanda Rusya vatandaşları olduğunu kaydederek iddiaları yalanladı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/putin-batinin-rusyayi-izole-etmesini-engelleyen-rus-diplomatlara-tesekkur-etti---1066853172.html

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