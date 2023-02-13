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https://sputniknews.com.tr/20230213/kremlin-rusya-devlet-baskani-putinin-guvenligi-gereken-duzeyde-saglaniyor-1066960465.html
Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenliği gereken düzeyde sağlanıyor
Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenliği gereken düzeyde sağlanıyor
ABD ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin topraklarında terör saldırıları düzenlemek için cihatçıları elemanlaması nedeniyle Devlet... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:34+0300
2023-02-13T13:34+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
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ABD ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin topraklarında terör saldırıları düzenlemek için cihatçıları elemanlaması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını vurguladı.Gazetecilerin soruları üzerine Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını belirten Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği ile devlet koruması altında bulunan kişilerin güvenliği tüm risk ve tehlikeler dikkate alınarak gereken düzeyde sağlanıyor" dedi.ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya'daki vatandaşlarını çifte vatandaşlık, konsolosluk yardımına erişimi konularında çıkarılabilecek olası sorunlar, çifte vatandaşlara yönelik seferberliğe çağrılma, sınır dışı edilme veya askere çağrılma riskleri nedeniyle ülkeyi terk etmeye çağırması da günlük basın toplantısında gündeme geldi.Öncelikle bu tür çağrıları ilk kez duymadıklarının altını çizen Peskov, Kremlin için bu kişilerin aynı zamanda Rusya vatandaşları olduğunu kaydederek iddiaları yalanladı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/putin-batinin-rusyayi-izole-etmesini-engelleyen-rus-diplomatlara-tesekkur-etti---1066853172.html
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vladimir putin, rusya, kremlin
vladimir putin, rusya, kremlin

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenliği gereken düzeyde sağlanıyor

13:34 13.02.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© Sputnik
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ABD ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin topraklarında terör saldırıları düzenlemek için cihatçıları elemanlaması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını vurguladı.
ABD ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin topraklarında terör saldırıları düzenlemek için cihatçıları elemanlaması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını vurguladı.
Gazetecilerin soruları üzerine Putin'in kamuoyuyla temasında hiçbir azalma olmayacağını belirten Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği ile devlet koruması altında bulunan kişilerin güvenliği tüm risk ve tehlikeler dikkate alınarak gereken düzeyde sağlanıyor" dedi.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya'daki vatandaşlarını çifte vatandaşlık, konsolosluk yardımına erişimi konularında çıkarılabilecek olası sorunlar, çifte vatandaşlara yönelik seferberliğe çağrılma, sınır dışı edilme veya askere çağrılma riskleri nedeniyle ülkeyi terk etmeye çağırması da günlük basın toplantısında gündeme geldi.
Öncelikle bu tür çağrıları ilk kez duymadıklarının altını çizen Peskov, Kremlin için bu kişilerin aynı zamanda Rusya vatandaşları olduğunu kaydederek iddiaları yalanladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
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